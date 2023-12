Video: un toro causó pánico en Nueva York al pasearse por un carril del tren

Archivado en: •

Un suceso inusual detuvo el tráfico de un tren entre Nueva Jersey y Nueva York el pasado jueves, cuando un toro se paseó por los rieles del tren en la estación Penn de Newark. El animal, que tenía unos protuberantes cachos, causó asombro y desconcierto entre los pasajeros y transeúntes que fueron testigos del insólito hecho.

Sobre las 10:30 a.m., el animal hizo su aparición en las vías, deteniendo la circulación de trenes y obligando a un cierre temporal de la ruta. El tránsito del tren entre el estado de Nueva Jersey y la estación Penn de Nueva York se vio interrumpido durante casi una hora, generando una situación caótica en la zona.

Las imágenes de la escena muestran al toro, transitando con total calma por los rieles. Algunos pasajeros, incrédulos ante el hecho, llegaron a pensar que se trataba de una estrategia publicitaria del equipo de fútbol Red Bulls, dada la cercanía de su estadio con el lugar de los hechos.

Incluso, en uno de los videos se observa cómo un sujeto intentó provocar al toro con una bolsa, emulando los gestos de un torero. Sin embargo, el animal permaneció caminando como si nada y con actitud ‘tranquila’.

Tras un largo recorrido, las autoridades lograron acorralar al toro en un lote a casi 5 kilómetros de la estación de trenes. El director de Seguridad Pública de Newark, Fritz Fragé, informó que el animal fue llevado a un centro de protección animal y posteriormente será trasladado a un santuario local de animales para su cuidado y resguardo.

A bull on the loose running on the New Jersey Transit train tracks in Newark has been safely captured https://t.co/7BHsbxbZiY

pic.twitter.com/qpO2hiOXiq

— philip lewis (@Phil_Lewis_) December 14, 2023