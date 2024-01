Encontraron una serpiente en pleno vuelo y causó terror en los pasajeros

Archivado en: •

Una serpiente provocó caos en un vuelo que iba desde Bangkok, capital de Tailandia, a la provincia sureña de Phuket. Los pasajeros se dieron cuenta que el reptil estaba vivo y la situación tuvo que ser controlada.

Le puede interesar: Hombre ocasionó grave emergencia en un vuelo; mordió a una azafata y aterrizaron en Tokio

La serpiente estaba viva en uno e los compartimientos superiores del avión. En un video que fue compartido en redes sociales se puede ver el momento en que un hombre, al parecer de la tripulación, intenta atrapar el reptil.

En la grabación, el hombre primero llega e intenta que se meta en una botella de plástico, sin embargo, no lo logra. Luego de eso, el sujeto lleva una bolsa grande de basura y la corre para poder meterla ahí, mientras los pasajeros que estaban cerca se alejaban del lugar.

Sobre este incidente la aerolínea AirAsia Tailandia se pronunció, en un comunicado explicaron lo que sucedió en el vuelo. Aseguraron que tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo en el vuelo FD3015.

Este comunicado fue enviado a CNN y aún no se tiene conocimiento de qué tipo de serpiente era, pues la compañía no lo mencionó. Sin embargo, varias personas en redes reaccionaron a la grabación y se mostraron impresionadas.

Passengers on an Air Asia plane flying from #Bangkok to Phuket found a #snake in the cabin crawling along the overhead bin. pic.twitter.com/YrfhDHyuhu

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 18, 2024