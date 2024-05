¿Música de Ghost abre portales desconocidos? Fanáticos cuentan experiencias ‘paranormales’

Ghost es una agrupación sueca que incluye en su música elementos de heavy metal, rock progresivo y psicodélico. Se caracterizan por interpretar de manera teatral sus canciones, que la mayoría de ocasiones mencionan abiertamente el ocultismo. Entre sus temas más conocidos se encuentran ‘Mary On A Cross’, ‘Square Hammer’, ‘Dance Macabre’, ‘Call Me Little Sunshine’, y ‘Spillways’.

En los últimos días, diferentes medios de comunicación mexicanos replicaron una entrevista del canal de YouTube ‘Candy Kreator’, donde la protagonista aseguraba que vivió ‘experiencias paranormales’ mientras escuchaba Ghost.

La mujer, llamada Marina, aseguró que conoció a la banda mientras trabajaba en la embajada de Indonesia durante la pandemia, y al indagar sobre su temática e historia quedó fascinada y los comenzó a escuchar.

Marina habla específicamente de canciones como ‘Year Zero’, ‘Mary On A Cross’ y ‘Life Eternal’, las que, según ella, tienen un poder para que lo musical trascienda a lo espiritual. Además, mencionó que escuchaba la agrupación antes de dormir con audífonos, frente a esto, la entrevistadora aseguró que “eso es clave para programarse y abrir portales, porque cuando uno entra empiezas a quedar dormida entras en un estado alfa o beta”.

Más adelante en el video, se afirma que los artistas se encuentran manipulando símbolos y actos para su propio beneficio, sin importarles las consecuencias espirituales para sus seguidores.

“En los conciertos es lo que hacen, y es tanta la energía que emanan los asistentes en los conciertos, que aunque no estén propiamente haciendo un ritual satánico como tal, o un sacrificio, hay un escenario. Se están abriendo portales con la música”, afirmó la youtuber.

Fanáticos cuentan experiencias ‘paranormales’ con Ghost

Tras la viralidad de este tema, fanáticos de Ghost comenzaron a compartir sus experiencias con la música de la agrupación por medio de redes sociales. Este fue el caso de una joven, cuyo usuario en TikTok es @HongoSergey.

“Un día de esta semana se me hizo un poco tarde para ir al trabajo, intenté pedir un carro por medio de una aplicación, pero no me agarraba. Entonces dije bueno, me voy en un taxi. Me subo en el carro escuchando Ghost con mis audífonos, específicamente la canción ‘Con Clavi Con Dio’”, afirma.

“Yo estaba cantando muy bajito, traía el volumen muy bajito. Volteo a ver al señor y él se encontraba manoteando, al quitarme un audífono escuché al señor diciendo ‘yo te reprendo en nombre de Cristo’, y se estaciona”, añade.

“Me pide bajarme del taxi pero no entiendo la situación, luego me dice ‘yo respeto las creencias de la gente, pero yo estoy con Cristo. No te quiero en mi carro, y no creo en esas cosas’, y empezó a rezar. Nunca me habían bajado de un carro”, continúa.

“En conclusión, como yo iba cantando muy bajito, el señor debió escucharme y pensar que estaba haciendo una oración o invocando algo”, finalizó la joven.

En los comentarios, los usuarios de la red social se reían de lo sucedido y compartían anécdotas similares.