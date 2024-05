¿Ronnie James Dio fue quien popularizó los ‘cuernos del heavy metal’? Esta es la teoría

Archivado en: •

Este 16 de mayo se conmemora 10 años de la muerte de Ronnie James Dio, el músico estadounidense de heavy metal reconocido por haber sido parte de bandas como Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio y Heaven & Hell.

Ronnie James Dio es considerado como uno de los vocalistas más aclamados del heavy metal. Según el portal ‘Futuro’, el músico tenía un vibrato “inconfundible y extremadamente versátil”. Su voz era identificable con apenas escuchar la primera nota de la canción.

El 16 de mayo de 2010, el mundo del heavy metal lloró la partida de Ronnie James Dio, quien murió a los 67 años a causa de un cáncer de estómago, el cual hizo metástasis el mismo año en el que falleció.

Lo que más consternó a los fanáticos es que la muerte del legendario músico se pudo haber evitado. Según revelaron fuentes cercanas al cantante, los médicos dijeron que el cáncer se pudo haber tratado de haberse descubierto uno o dos años antes.

“Todos los médicos dijeron que si hubiera ido [para una colonoscopia] un año antes o dos años antes, podrían haberlo tratado. Si hubiera sido la etapa uno, podrían haberlo solucionado. Pero cuando le diagnosticaron a Ronnie, tenía cáncer en etapa cuatro, que era inoperable. El médico insinuó que era solo cuestión de tiempo y que no podían hacer nada”, dijo el compañero de banda en Heaven and Hell y Black Sabbath, el bajista Geezer Butler en ‘Louder Than Hell: la Historia Oral Definitiva del Metal’.

¿Ronnie James Dio popularizó el gesto de los cuernos?

Además de su inconfundible voz, Ronnie James Dio era reconocido por sus movimientos cuando estaba en el escenario. Incluso, se asegura que el cantante fue quien introdujo el saludo del metal (los cuernos del diablo) en el público y luego lo convirtió en un gesto propio del género.

Según informó el medio blabbermouth, Wendy Dio, la expareja y mánager de Ronnie, aseguró que él fue quien popularizó el gesto conocido mundialmente como ‘los cuernos del heavy metal’.

“Mucha gente afirma que era suyo, y está bien. No era de Ronnie. Es un antiguo signo italiano llamado malocchio (el mal de ojo), para alejar el mal. Su abuela, cuando él tenía unos cinco años, solía ir a la ciudad para darle el almuerzo a su marido en la fábrica de acero, y él veía a su abuela haciendo el signo – era como alejar el mal – y él no pensaba en ello; era simplemente parte de su herencia. Y luego, cuando se unió a Black Sabbath, por supuesto, Ozzy (cantante original de Black Sabbath) hacía el signo de la paz. Y él no quería hacerlo. Y entonces un día lo hizo, y simplemente despegó. Y fue una de las cosas por las que Ronnie se hizo popular”, contó Wendy Dio en entrevista con los estudios Rolling Live.

Desde que Ronnie empezó a hacer el famoso gesto con las manos durante sus conciertos, el público lo empezó a replicar y con los años se convirtió en el símbolo del heavy metal. Por eso, se dice que el vocalista fue quien lo popularizó y, hasta el día de hoy, es recordado por los famosos ‘cuernos del heavy metal’.