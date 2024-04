El video viral de Homero Simpson cantando ‘We Will Rock You’ de Queen ¿Mejor que Freddie?

Archivado en: • • •

Los Simpson es uno de los éxitos más grandes en la historia de la televisión. La serie ha sido a través de los años una de las tradiciones más comunes en el entretenimiento del hogar.

Este reconocimiento ha llevado a muchos personajes a convertirse en figuras de culto para miles de fanáticos, como es el caso de Homero Simpson.

Como uno de los personajes principales de esta caricatura, Homero se ha convertido en una imagen reconocida a nivel mundial, incluso para aquellos que no ven la serie.

Homero Simpson, el padre de la familia, ha generado miles de risas con sus chistes, ocurrencias y anécdotas, lo que lo hace más reconocido, pero ¿lo han escuchado cantar?

Homero Simpson cantando ‘We Will Rock You’

A pesar de que su voz no parece ser ideal para interpretar algunas canciones, ha logrado sorprender. En su versión original, quien presta su voz a Homero es el actor de doblaje Dan Castellaneta.

El actor no solo ha participado en la serie, sino que también ha grabado discos musicales de «Los Simpson», como «The Simpsons Sing the Blues» o «Songs in the Key of Springfield».

Esto le ha permitido personificar a Homero y mostrar su faceta como cantante. Sin embargo, este talento en Homero fue aún más resaltado después de que se hiciera viral un video del personaje interpretando una reconocida canción de rock.

En este caso, gracias a la inteligencia artificial se pudo conocer cómo sonaría el éxito «We Will Rock You» de Queen interpretado por Homero, y el resultado sorprendió a muchos.

¿Mejor que Freddie?

«We Will Rock You» es una de las canciones más famosas en la historia del rock. Su reconocida letra compuesta por Freddie Mercury y su banda, Queen, es todo un hito para el género.

Aunque la interpretación de Freddie es impecable, Homero tampoco se quedó atrás.

Este vídeo desató muchas risas en redes sociales, especialmente por la agresiva batalla que se ve de fondo entre Homero y Flanders. Sin embargo, otros aprovecharon para dejar en los comentarios su asombro por la IA, y también por la interpretación de Homero.