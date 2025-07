¿Qué es ‘Black Sabbath’? El significado de la legendaria canción homónima de la banda

‘Black Sabbath’ es una de las canciones más legendarias en la historia de esta banda del metal. Esta agrupación ha sido capaz de componer una cantidad notable de himnos, y este es uno de los más brillantes.

Para muchos, esta fue la presentación de la banda ante la industria musical, y todos sus fans, gracias a la potencia, y la forma brillante de imponer su ritmo.

Por ello, a continuación les contamos sobre el significado de esta canción, y la letra de uno de los mayores éxitos en la historia de Black Sabbath.

El primer disco de la histórica banda

Black Sabbath ha sido una de las bandas más brillantes y destacadas en la historia del metal. Este género ha contado con grandes agrupaciones, pero, sin dudas, esta es una de las más reconocidas.

Sea con Ozzy Osbourne o con Ronnie James Dio, esta banda ha presentado varios momentos y discos inolvidables.

Sin embargo, para muchos, el mejor de la discografía de Black Sabbath es su disco homónimo, con el cual llegó a debutar.

Esta producción fue lanzada en 1970, y contó con una cantidad destacada de éxitos, como fue el caso de ‘The Wizard’ o el propio track homónimo del disco.

Este último éxito ha sido de los más brillantes de la carrera de esta banda, no solo por su potencia, sino por su significado.

En su letra, ‘Black Sabbath’ es una referencia de la banda hacia el fin de los tiempos, y hacia una figura demoniaca que lleva al ser humano al temor y la fatalidad.

Esta canción posee una amplia cantidad de aspectos a resaltar, por ello, a continuación les dejamos la letra de esta composición en español.

Letra de ‘Black Sabbath’ en español

¿Qué es esto que está delante de mí?

Es un demonio que me señala

Rápidamente doy la vuelta y comienzo a correr

Me doy cuenta que soy el elegido

¡Oh, no!

Es un demonio enorme, vestido de negro, con ojos de fuego

Le dice a la gente qué es lo que quiere

Satanás está sentado por allá, riéndose

Miren esas llamaradas como crecen cada vez más

¡Oh no, no, por favor, Dios mío, ayúdame!

¿Será este el fin, amigo mío?

Satanás ya viene, está a la vuelta de la esquina

La gente huye porque tiene miedo

Lo mejor es que la gente se vaya y esté alerta

No! No! Dios, No!