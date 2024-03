‘The Rock Show’ (en español) Blink 182: ¿de qué se trata la letra y el video?

Con aproximadamente más de tres décadas en la escena musical. Sus integrantes Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker han logrado vender más de 50 millones de álbumes durante su carrera.

Sus mayores éxitos se han escuchado alrededor del mundo, entre ellos se encuentran ‘All The Small Things’, ‘What’s My Age Again’ y ‘First Date’. Así como lo fue el primer sencillo del álbum ‘Take Off Your Pants and Jacket’ del 2001, titulado ‘The Rock Show’, escrita por Tom DeLonge, esta canción logro estar dentro de la lista de los ‘Billboard Hot 100’.

Letra ‘The Rock Show’ y traducción

Hanging out behind the club on the weekends / Salir detrás del club los fines de semana.

Acting stupid, getting drunk with my best friends / Actuar como un estúpido, emborracharme con mis mejores amigos.

I couldn’t wait for the summer and the Warped Tour / No podía esperar al verano y al Warped Tour.

I remember that it’s the first time that I saw her there / Recuerdo que es la primera vez que la vi ahí.

She’s getting kicked out of school cause she’s failing / La están expulsando de la escuela porque está reprobando

I’m kinda nervous, cause I think all her friends hate me / Estoy un poco nervioso porque creo que todos sus amigos me odian.

She’s the one, she’ll always be there / Ella es la indicada, ella siempre estará ahí.

She took my hand and I made it I swear / Ella tomó mi mano y la hice, lo juro.

Because I fell in love with the girl at the rock show / Porque me enamoré de la chica del show de rock

She said what? / ¿Ella dijo qué?

and I told her that I didn’t know / y le dije que no lo sabía

She’s so cool, gonna sneak in through her window / Ella es tan genial, se colará por su ventana.

Everything’s better when she’s around / Todo es mejor cuando ella está cerca

Can’t wait until her parents go out of town / No puedo esperar hasta que sus padres se vayan de la ciudad.

I fell in love with the girl at the rock show / Me enamoré de la chica del show de rock.

When we said we were gonna move to Vegas / Cuando dijimos que nos íbamos a mudar a Las Vegas

I remember the look her mother gave us / Recuerdo la mirada que nos dio su madre.

17 without a purpose or direction / 17 sin un propósito o dirección

We don’t owe anyone a fuckin explanation / No le debemos a nadie una fuckin explicación

I fell in love with the girl at the rock show / Me enamoré de la chica del show de rock.

She said what? / ¿Ella dijo qué?

and I told her that I didn’t know / y le dije que no lo sabía

She’s so cool, gonna sneak in through her window / Ella es tan genial, se colará por su ventana.

Everything’s better when she’s around / Todo es mejor cuando ella está cerca

Can’t wait until her parents go out of town / No puedo esperar hasta que sus padres se vayan de la ciudad.

I fell in love with the girl at the rock show / Me enamoré de la chica del show de rock.

Black and white picture of her on my wall / Foto en blanco y negro de ella en mi pared.

I waited for her call, she always kept me waiting / Esperé su llamada, ella siempre me hizo esperar.

And if I ever got another chance I’d still ask her to dance / Y si alguna vez tuviera otra oportunidad, todavía la invitaría a bailar.

Because she kept me waiting / Porque ella me hizo esperar

I fell in love with the girl at the rock show / Me enamoré de la chica del show de rock.

She said what? / ¿Ella dijo qué?

and I told her that I didn’t know / y le dije que no lo sabía

She’s so cool, gonna sneak in through her window / Ella es tan genial, se colará por su ventana.

Everything’s better when she’s around / Todo es mejor cuando ella está cerca

Can’t wait until her parents go out of town / No puedo esperar hasta que sus padres se vayan de la ciudad.

I fell in love with the girl at the rock show / Me enamoré de la chica del show de rock

With the girl at the rock show / Con la chica en el show de rock

With the girl at the rock show / Con la chica en el show de rock

(I’ll never forget you) / (Nunca te olvidaré)

With the girl at the rock show… / Con la chica del show de rock…

(I’ll never forget you) / (Nunca te olvidaré)

With the girl at the rock show… / Con la chica del show de rock…

(I’ll never forget you) / (Nunca te olvidaré) X3

¿De qué se trata la letra de ‘The Rock Show’?

La canción cuenta la historia de un chico que estaba en Warped Tour uno de los eventos más reconocidos del género del punk rock. Es allí, durante el concierto de rock, donde él vio a una chica y se enamoró inmediatamente, la invito a salir y tiempo después se fueron a vivir a Las Vegas y comienzan a vivir el amor adolescente.

La canción está enfocada en la desaprobación de una relación por parte de sus familiares, pero también en la iniciativa de sentirse libres e independientes.

¿Qué sucede en el video musical de ‘The Rock Show’?

Blink 182, se han caracterizado por su sarcasmo y rebeldía. El video comienza con un mensaje que dice:

“On May 2nd + 3rd Blink 182 was given money by a production company to shoot their new music video. This is what they did with the money.” «Los días 2 y 3 de mayo Blink 182 recibió dinero de una productora para rodar su nuevo videoclip. Esto es lo que hicieron con el dinero».

Luego de ese comunicado, la banda entra a un banco a cambiar el cheque que le dio la productora para comenzar ayudar a personas de la calle, además regalan una parte del dinero a personas que se encuentran trabajando en la calle, para después tomar otra cantidad y soltar los billetes desde una azotea

Terminando el video se ve como entran a un bar con mujeres con poca ropa y finalizan comprando cosas como un televisor y un carro con el objetivo de destrozarlos. Esto dejando un mensaje de rebeldía a su audiencia.

¿Que cree usted que intentó representar la banda con el video?