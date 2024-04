Keane regresa a Colombia: fecha, precios y todos los detalles del concierto

El 2024 cada vez pinta mejor en cuanto a los conciertos que vamos a tener y un nuevo anuncio hizo muy feliz a varios fanáticos. Keane vuelve a Colombia para celebrar los 20 años de su álbum ‘Hopes and Fears’.

La banda es una de las más importantes de Gran Bretaña y estará en Colombia el próximo 23 de noviembre de 2024 en el Chamorro City Hall, en Bogotá. La gira inició el pasado 1º de abril y agotaron las entradas en México.

Con esta gira, la banda celebra lo que fue su aclamado primer álbum, ‘Hopes and Fears’ y hasta ‘Cause and Effect’, que salió en 2019. Colombia hace parte de su tour en el que ya han confirmado más de cincuenta shows en países de Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Canadá y también Alemania.

Esta era una agrupación que los fanáticos se morían por ver y vuelven para regalares un setlist bastante emotivo y con versiones intimas. Recordemos que ‘Hopes and Fears’ fue un álbum completamente histórico para Keane y batió todo tipo de récords.

Fue uno de los álbumes más vendidos en la historia de las listas del Reino Unido y una de sus canciones más clásicas fue ‘Somewhere Only We Know’. Este 10 de mayo cumplirá 20 años de su lanzamiento oficial y la banda lanzará una versión remasterizada, destacando que es uno de los productos con uno de los mejores debuts de la historia.

: «Recuerdo estar de pie junto a esa increíble mesa de mezclas antigua en Heliocentric Studios donde hicimos “Hopes and Fears», escuchando una primera mezcla de “Somewhere Only We Know”. Tenía la sensación de que habíamos conseguido algo que tenía un extra de magia. Hacer música es a menudo un proceso lleno de dudas… pero en esta ocasión había algo innegable en lo que habíamos creado. Está claro que mucha gente sintió lo mismo cuando salió el álbum», dijo Tom Chaplin, vocalista de la banda.

Precios

El concierto tendrá tres etapas de venta y una única localidad. Además, iniciara la venta desde el próximo 8 de abril en Tuboleta.com.

La primera etapa tendrá un precio de $210.000 + 37.500 de servicio y tendrá 800 entradas disponibles

La segunda etapa será de $265.000 + $47.400 de servicio con una disponibilidad de 1.500 entradas disponibles.

La última etapa tendrá un precio de $345.000 + 61.600 de servicio, hasta que se agoten existencias.