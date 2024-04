¿Por qué Keane se separó por varios años? Así fue el regreso de la banda británica

Keane es una de las bandas británicas de rock alternativo más grandes y tiene miles de fanáticos alrededor del mundo. La agrupación sorprendió a sus fanáticos cuando anunció su separación y por eso aquí le contamos por qué pararon por un tiempo.

La banda saltó al éxito en 2004 con el lanzamiento de su álbum debut, ‘Hopes and Fears’. Este disco tenía canciones como ‘Somewhere Only we Know’ y ‘Everybody’s Changing’, que se convirtieron en unos de los himnos de la banda.

Después del éxito de este álbum, lanzaron ‘Under the Iron Sea’ en 2006, ‘Perfect Symmetry’ en el 2008 y ‘Strangeland’ en 2012. Después de eso, se separaron indefinidamente, todo habría sido para tomar un descanso y poder explorar otros proyectos personales.

En el 2013, Tom Chaplin, vocalista de la banda, lanzó un álbum debut en solitario que se llamó ‘The Wave’. Después de eso, otros miembros como Tim Rice-Oxley también hizo otros proyectos personales y trabajó en producción y composición para otros artistas.

Los miembros de la banda pudieron explorar y experimentar con sus propios proyectos, además con la creación de otro tipo de música.

Después, volvieron en 2019, con el álbum ‘Cause and Effect’ y con este marcaron su retorno a escenario. Hace poco se presentaron en Pa’l Norte, el pasado 29 de marzo de 2024.

Ahora, la banda anunció que va a volver a más países de Latinoamérica y confirmó que Colombia se encuentra dentro de estos. Keane estará en nuestro país el próximo 23 de noviembre de 2024 en el Chamorro City Hall, en Bogotá.

Con esta gira, la banda celebra lo que fue su aclamado primer álbum, ‘Hopes and Fears’ y hasta ‘Cause and Effect’, que salió en 2019. Colombia hace parte de su tour en el que ya han confirmado más de cincuenta shows en países de Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Canadá y también Alemania.

Esta era una agrupación que los fanáticos se morían por ver y vuelven para regalares un setlist bastante emotivo y con versiones intimas. Recordemos que ‘Hopes and Fears’ fue un álbum completamente histórico para Keane y batió todo tipo de récords.