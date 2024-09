James Hetfield, cofundador y vocalista de Metallica, ha vuelto a hacer su aparición en la gran pantalla con un papel en The Thicket, un wéstern que cuenta con la actuación estelar de Peter Dinklage, conocido por su interpretación como Tyrion Lannister en Juego de Tronos.

Hetfield ha expresado su gratitud por esta nueva oportunidad de actuar, aunque reconoce que prefiere la música, y señala que actuar tiene sus desafíos. En una entrevista con Blabbermouth, explicó cómo fue contactado para este proyecto, y reveló algunas de las dificultades que experimentó durante el rodaje.

Le puede interesar: James Hetfield, lider de Metallica revela nombre de cantante que considera su «enemigo»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Metallica (@metallica)

“Peter Dinklage se puso en contacto conmigo a través de los managers y me dijo: ‘Ey, tengo un papel para ti en algo que estamos poniendo en marcha. He pensado en ti’. Y eso es todo. Es en plan, ok, genial”, contó Hetfield al recordar cómo surgió su participación en la película. Sin embargo, el músico no oculta su incomodidad con la actuación, afirmando que “no me gusta actuar en absoluto”, ya que prefiere el escenario musical y “proyectar a lo grande” frente a miles de fanáticos, en lugar de la intimidad de las cámaras.

Durante el rodaje en Canadá, Hetfield experimentó las desventajas de filmar una película en locaciones complicadas y con vestimenta incómoda. “Estoy sentado en el tráiler y la temperatura es probablemente de -10 grados en Canadá”, comentó. “Estoy fuera, en Calgary, sentado con ropa de época, de 1.800, cambio de siglo. Quiero decir, la lana está genial, pero los zapatos no están tan bien”. Esta experiencia contrastó enormemente con la adrenalina y la energía que siente al presentarse en vivo con Metallica.

Necesita saber: La decisión de Lars Ulrich que cambió el ‘And Justice For All…’ de Metallica ¿Y el bajo?

¿En qué película ha actuado antes James Hetfield?

Este no es el primer papel cinematográfico de Hetfield. En 2019, tuvo una breve aparición en la película Extremadamente cruel, malvado y perverso, donde interpretó a un agente de policía. Sin embargo, a pesar de sus incursiones en el cine, Hetfield dejó claro que la actuación no es su “zona de confort”.

Ver también: De Kill ‘ Em All a 72 Seasons: La discografía completa de Metallica por orden de estreno

A lo largo de la entrevista, reiteró que, aunque ha disfrutado de estas experiencias, no se siente completamente cómodo en este tipo de trabajos, afirmando: “Ya lo he hecho antes, y no es lo mío, la verdad”. Aunque James Hetfield ha tenido varias oportunidades para explorar el mundo del cine, su corazón sigue estando en la música, donde se siente más seguro y libre de proyectarse ante multitudes.