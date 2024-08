Integrantes de Metallica se subieron al escenario para tocar en vivo con Pantera

Archivado en: • •

Pantera y Metallica son dos de las bandas más importantes en la historia del metal. Estas dos agrupaciones marcaron la pauta en este género en la década de los ’80’s, tanto en su modalidad thrash, como también en el groove.

Para muchos grupos posteriores, ambas bandas fueron de las principales inspiraciones a la hora de formar un estilo. En memoria de las extensas carreras de Pantera y de Metallica, algunos de sus integrantes se unieron en vivo.

A través de las redes sociales se viralizó rápidamente un momento en el que Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, y Robert Trujillo, bajista de este mismo grupo, subieron al escenario junto a Pantera.

Durante el pasado 15 de agosto, Pantera se presentó en la ciudad de Minneapolis, en el contexto de una gira de varias presentaciones que los ha llevado por Estados Unidos, y que también hará que se presenten en Europa.

En dicho concierto del pasado jueves, Pantera tocó un setlist de 12 canciones, entre las cuales resaltó ‘Walk’. Este éxito perteneciente al sexto álbum de estudio de la banda, llamado ‘Vulgar Display of Power’ fue interpretado junto a Hammett y Trujillo.

