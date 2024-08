La canción que Metallica se arrepiente de haber grabado; la tocaron solo una vez en vivo

Archivado en: •

Metallica, la legendaria banda de rock fundada en 1981 en Los Ángeles, ha redefinido el género del metal con su sonido inconfundible. Con más de 125 millones de discos vendidos y una influencia duradera en la música, han consolidado su lugar como una de las bandas más icónicas de todos los tiempos.

Álbumes como Master of Puppets y el Black Album se han convertido en himnos del metal. Sin embargo, no todas las canciones en su extenso repertorio han sido igualmente valoradas, y «Escape» es un ejemplo notorio de esto.

Le puede interesar: Tres datos curiosos del ‘Black Album’ de Metallica que no sabía; a 33 años de su estreno

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Metallica (@metallica)

La canción que Metallica se arrepiente de haber grabado

En 1984, Metallica lanzó Ride The Lightning un álbum que incluye clásicos como «Fade to Black» y «Creeping Death». Aunque estos temas son adorados por los fans, «Escape» se destaca por ser una canción menos querida, tanto por la banda como por sus seguidores. La razón principal es que «Escape» fue compuesta apresuradamente en el estudio debido a la presión de la discográfica, lo que afectó negativamente su recepción.

Necesita saber: Esta es la película que inspiró la canción ‘One’ de Metallica: ¿la conoce?

Cuando el álbum estaba casi terminado, la discográfica exigió una canción adicional. Según James Hetfield, vocalista y guitarrista de Metallica en una entrevista con Ultimate Guitar, Lars Ulrich, el baterista, fue quien comunicó esta necesidad.

“Recuerdo que teníamos todas las canciones y Lars dijo: ‘Quieren que grabemos una más, necesitan una más para el disco’”. Esta petición forzó a la banda a escribir y grabar «Escape» rápidamente, lo que la convirtió en la primera canción que Metallica compuso directamente en el estudio, una experiencia que Hetfield no recuerda con agrado.

A lo largo de los años, Metallica ha evitado tocar «Escape» en vivo. No fue sino hasta el festival Orion en 2012 cuando la banda decidió interpretarla por primera y única vez. Hetfield, al introducir la canción, lo hizo con evidente sarcasmo: “La canción que nunca queremos tocar en vivo, jamás, está ahora en nuestra lista”. Esta actuación fue una excepción y reafirmó su decisión de no incluirla en futuros conciertos.

Ver también: James Hetfield, lider de Metallica revela nombre de cantante que considera su «enemigo»

«Escape» fuera de los setlists: El rechazo perdura

Tras esa única interpretación en 2012, Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, confirmó que la banda había decidido no tocar más «Escape» en sus presentaciones en vivo, afirmando que no es una buena canción para el escenario. Hetfield también ha reiterado su descontento, mencionando que la canción fue una imposición de la discográfica, y que no refleja el estándar habitual de la banda.