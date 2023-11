Hombre disfrazado de Jesús le entró a pogo divino en concierto de Pantera y Metallica

Archivado en: •

Pantera sigue moviendo el mundo del metal gracias a sus saltos en el escenario, conciertos donde sus fans asisten par dejar todo en medio del show, así como lo hizo Jason Momoa en uno de los primeros shows desde el regreso de la agrupación.

Fue así como Pantera fue telonera de Metallica en el concierto del pasado viernes, 4 de agosto, en el MetLife Stadium (Nueva Jersey), uniéndose a la gira mundial de ‘M72’.donde también se han apoyado de agrupaciones como Wolfgang Van Halen y sus compañeros de Mammoth WVH para abrir los conciertos.

De hecho, en uno de los eventos programados entre Metallica y Pantera, sin duda un show de sueños para todo fanático del metal, se evidenció una escena bastante particular que no pasó desapercibida en redes sociales, donde un sujeto disfrazado de Jesucristo se disfrutó el concierto dentro del público.

El video, que se conoció a través de redes sociales, muestra al fanático en uno de los pogos que armó Pantera con Walk, como de costumbre, y del que como dijeron en redes sociales «ni Jesús se pudo aguantar» a lo sonidos de la banda.

Este es el setlist de Pantera en los shows con Metallica

01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I’m Broken

06. 5 Minutes Alone 07. This Love

08. Fucking Hostile

09. Walk

10. Domination / Hollow

11. Cowboys From Hell