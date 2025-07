¿Cuál es la canción más relajante del rock? Puede llegar a hacerlo dormir con solo escucharla

El rock es uno de los géneros musicales más grandes en la historia de la música. Grandes artistas y bandas han sido capaces de dejar su huella en este estilo, gracias a una amplia cantidad de éxitos inolvidables.

A partir del talento que poseen muchos artistas, el rock ha sido capaz de acumular muchos estilos en su sonido, tanto desde la potencia, como desde la calma.

En este caso, nos enfocaremos en este segundo tipo de canciones, y les mencionaremos cual sería la composición más relajante en toda la historia del rock.

¿Cuál es la canción más relajante del rock?

Particularmente, el rock es uno de los géneros más polifacéticos en su sonido. Grandes agrupaciones han sido capaces de estremecer la industria con estilos potentes y estridentes, pero también con composiciones llenas de calma.

Muchas canciones han brillado gracias a su estilo tranquilo, como es el caso de ‘Patience’ de Guns N’ Roses o ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin.

Sin embargo, en esta ocasión les hablaremos sobre 1 canción como la más relajante en toda la historia de la música.

Evidentemente esta elección es compleja, en especial por la amplia cantidad de canciones que presenta este género, pero también por lo subjetivo de este tema.

Aun así, hemos optado por consultar a la IA, la cual eligió un éxito como el más relajante en la historia del rock.

La inteligencia artificial escogió una canción que es histórica para el rock, gracias a una banda legendaria.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Comfortably Numb’ de Pink Floyd, un éxito histórico para 1980, que formó parte del álbum ‘The Wall’.

Esta canción es destacada, especialmente por la amplia cantidad de solos de guitarra que presenta de gran calidad.

El ritmo de este éxito es lento y calmado, lo que lo puede llevar a relajarse, o incluso dormir si tiene problemas de insomnio.

Sin lugar a dudas, esta es una de las canciones más brillantes en la historia del rock, y su legado es brillante.

Del mismo modo, la IA también mencionó otras canciones a destacar dentro de esta categoría, las cuales le dejamos a continuación:

– Stairway to Heaven – Led Zeppelin

– Angie – Rolling Stones

– Going to California – Led Zeppelin

– Time – Pink Floyd

– Simple Man – Lynyrd Skynyrd

– Landslide – Fleetwood Mac

– Patience – Guns N’ Roses

– Wonderful Tonight – Eric Clapton

– Take It Easy – The Eagles

– Black Water – The Doobie Brothers

– Have You Ever Seen the Rain? – Creedence Cleartwater Revival