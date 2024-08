Hombre irlandés asegura haber sido quien inspiró a Dave Grohl a crear Foo Fighters

Archivado en: • •

Foo Fighters es una de las bandas más reconocidas en la historia del rock. Esta agrupación ha funcionado como inspiración para algunos grupos que surgieron años después. Incluso, también ha logrado imponerse a varias adversidades, como la muerte de su baterista Taylor Hawkins.

Esta agrupación tuvo sus inicios en 1994, luego del fallecimiento de Kurt Cobain, líder de Nirvana. En aquel entonces, su compañero de banda, Dave Grohl optó por continuar con un proyecto personal, al que posteriormente se sumaron Nate Mendel y Pat Smear.

A esto se le dio el nombre de Foo Fighters. Años después Dave Grohl contó que la inspiración había surgido luego de ver a un joven en Irlanda haciendo ‘dedo’ para detener autos en medio de la carretera mientras usaba una camiseta de Kurt Cobain.

Sin embargo, en medio de esta historia, lo que pocos esperaban es que surgiera la versión del joven irlandés. Un hombre llamado Lorcan Dunne se viralizó en redes sociales, luego de dar a conocer este supuesto encuentro que tuvo con Grohl.

La publicación fue realizada por un primo de Dunne, llamado, Eoin Tighe. A través de su cuenta de X, el hombre dijo que su familiar había sido quien se cruzó a Grohl.

So my legend of a cousin Lorcan just realised he was kind of important to the creation of @foofighters @FooFightersUK He saw a video by Dave Grohl talking about why he got back to work after a visit to Ireland. Lorcan was out hitchhiking wearing his nirvana top when Dave stopped pic.twitter.com/nD7cUE0w8w

— Eoin Tighe (@eointighe) August 15, 2024