Foo Fighters paró su show en Nueva York por el clima: «no es seguro continuar» (video)

Foo Fighters es una de las bandas de rock más emblemáticas de las últimas décadas. Fundada en 1994 por Dave Grohl, exbaterista de Nirvana, la banda ha logrado consolidarse como un referente del rock alternativo, acumulando numerosos premios y una gran cantidad de seguidores a nivel mundial.

Con una discografía que incluye éxitos como «Everlong», «Learn to Fly» y «Best of You», Foo Fighters ha mantenido su relevancia en la industria musical gracias a su enérgico estilo y su capacidad para reinventarse a lo largo de los años. Su música y sus presentaciones en vivo continúan inspirando a generaciones de fanáticos del rock.

No obstante, el pasado 17 de julio, los fanáticos de Foo Fighters experimentaron una gran decepción en el Citi Field de Nueva York. La banda, que estaba comenzando su gira estadounidense «Everything Or Nothing At All», tuvo que interrumpir su presentación debido a una peligrosa tormenta eléctrica.

El evento inició con la energía característica de la banda y una multitud entusiasta. Sin embargo, a medida que el concierto avanzaba, las condiciones climáticas empezaron a empeorar. Dave Grohl, líder y vocalista de Foo Fighters, se dirigió al público antes de interpretar «Learn To Fly» para informar sobre la situación meteorológica. «Hay algunos rayos y cosas así», comentó Grohl, añadiendo que continuarían tocando «todo lo que se pueda hasta que alguien diga que no es seguro para ustedes».



Según los presentes, la banda empezó a tocar su icónica canción «Everlong», pero apenas habían pasado 33 segundos cuando Grohl anunció la suspensión del concierto. «Nos acaban de llamar. Lamentablemente, debido a la presencia continua de relámpagos en el área, el show de esta noche ha concluido. Por favor, abandonen el lugar y tengan una noche segura», comunicó Grohl a los presentes. Este mensaje rápidamente se difundió a través de las redes sociales.

La agrupación explicó en sus redes sociales la razón detrás de la interrupción del concierto. «Estamos muy decepcionados de no haber podido tocar nuestro set completo para la fantástica multitud de esta noche en Citi Field», escribieron.

«La seguridad de nuestros fans, el equipo y todos los que trabajan en el estadio es prioridad, así que cuando se determinó que no había una manera segura de continuar el show en este clima peligroso, no tuvimos otra opción que parar ahí». Foo Fighters finalizó su mensaje con un tono positivo: «Estamos agradecidos por cada segundo que logramos tocar para ustedes y esperamos verlos de nuevo, ¡quizá tan pronto como este viernes!».

El abrupto final del concierto generó enojo y frustración entre muchos seguidores, quienes expresaron su malestar en internet. Algunos argumentaron que los organizadores del evento debieron haber tenido en cuenta el pronóstico del tiempo y ajustar el horario del concierto para evitar la cancelación.

Pese a la interrupción, Foo Fighters ha asegurado a sus fans que trabajarán para compensarlos y que, aunque la seguridad es primordial, están comprometidos a ofrecer la mejor experiencia posible en sus futuros espectáculos. Los fanáticos esperan con ansias la próxima oportunidad de disfrutar de un concierto completo de la banda, confiando en que las adversidades climáticas no volverán a interponerse.