Dave Grohl idolatra a esta leyenda y la llama ‘La reina del rock’ ¿De quién se trata?

Dave Grohl, el legendario líder de Foo Fighters y exbaterista de Nirvana, es una de las figuras más influyentes en la historia del rock. A lo largo de su carrera, ha colaborado con numerosos íconos, pero uno de los que más admira es Sir Elton John, el famoso Rocket Man.

Elton John es una leyenda viviente, conocido por su estilo único y su legado musical que ha dejado una huella profunda en la cultura pop. Para Grohl, la oportunidad de encontrarse con él en persona fue un momento que nunca olvidará. En una entrevista con el Sunday Times, Grohl recordó el día en que tuvo un inesperado encuentro con Elton John en Londres, un encuentro que lo convirtió, de estrella de rock, en un tímido fanático.

El día que Dave Grohl pasó de ser una leyenda del rock a un timido fan

Ese día, Grohl paseaba por un barrio elegante de Londres junto a su esposa y un amigo, Dave Koz. Llevaban a su hija pequeña en un cochecito cuando, de repente, Elton John salió de una boutique justo frente a ellos, dirigiéndose a un coche que lo esperaba. “Estábamos caminando por una calle llena de tiendas cuando Elton John salió justo frente a nosotros”, relató Grohl.

La sorpresa fue inmediata. Aunque su amigo insistió en que debía saludarlo, Grohl se sintió demasiado intimidado para hacerlo. Sin embargo, lo que sucedió después lo dejó atónito. El coche de Elton John se detuvo, y para sorpresa de todos, él regresó corriendo hacia ellos. “Hola, Dave, soy Elton John”, le dijo con una sonrisa. Grohl presentó a su esposa, Jordan, y a su pequeña hija, Violet, mientras Elton, con su amabilidad característica, saludó a todos y besó a la pequeña Violet antes de regresar a su coche.

Lo que más impactó a Grohl fue la impecable coordinación en la vestimenta de Elton John: “Sus pendientes de esmeralda, o tal vez zafiro, combinaban perfectamente con sus zapatos”, comentó Grohl, quien quedó asombrado por su estilo.

Años más tarde, Grohl y Elton John colaboraron en el álbum ‘…Like Clockwork’ de Queens Of The Stone Age. Durante la grabación, Grohl quedó impresionado por la dedicación y el talento de Elton, quien aprendió rápidamente una compleja canción, demostrando por qué es conocido como “la reina del rock”. Este encuentro profesional consolidó la profunda admiración que Grohl siente por Elton John, no solo como artista, sino también como una persona apasionada por su arte.