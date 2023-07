¡Pepazo! Lionel Messi marcó su primer gol con el Inter de Miami; véalo aquí

Leo Messi se estrenó este viernes en el Inter Miami y tuvo un debut soñado al marcar en el descuento el gol del triunfo por 1-2 frente al Cruz Azul en la primera jornada de la Leagues Cup.

Con una espléndida falta directa en el minuto 94, el astro argentino culminó una jornada inolvidable para el Inter Miami y el fútbol en Estados Unidos.

Messi partió como suplente e ingresó al duelo en sustitución de Benjamin Cremaschi, en el minuto 54, en medio de una enorme expectación y entusiasmo en el DRV PNK Stadium.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023