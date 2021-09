Tom Morello nos habló de su álbum, The Atlas Underground Fire, en entrevista exclusiva

Tom Morello, guitarrista de proyectos musicales como Rage Against the machine, Audioslave y Prophets of rage, atendió a nuestro llamado para hablar un rato sobre ‘The Atlas Underground Fire’, su nuevo álbum.

En el 2018 Tom ya había lanzado Atlas Underground, pero en esta oportunidad decidió agregarle un apellido a su proyecto, por eso hizo referencia a las similitudes entre estos dos álbumes:

“Están construidos en colaboraciones y éste tiene muchas te digo, las colaboraciones en éste diso incluyen Bruce Springsteen y Eddie Vedder, Bring me the Horizon, Phantogram, Chris Stapleton, Grandson, Mike Posner, Damien Marley, Protohype, Phen, Refused y Sama’ Abdulhadi, éste fue un álbum que surgió en aislamiento, hubo momentos en los que pensé que no iba a ser capaz de hacer ningún show, no iba a ser capaz de her música, yo tengo un estudio en mi casa pero no se usarlo, no soy un ingeniero, normalmente tengo un ingeniero que hace eso y sentí que no iba a haber música en el futuro cercano pero afortunadamente la inspiración llegó de un lugar muy inesperado, y fue Kanye West, Kanye West, el í en una entrevista en la que estaba alardeando sobre grabar las voces de algunos de sus discos exitosos en las notas de voz de su teléfono, y pensé bueon, de pronto puedo grabar riff de guitarra en el teléfono, probemos!”.

En esta oportunidad Morello invitó a Bruce Springsteen y Eddie Vedder para hacer una versión de Highway to hell de AC/DC, sonidos que salieron para honrar, en parte, la memoria de la agrupación australiana.

“Bruce y Eddie y yo tenemos una historia juntos con esa canción, yo estuve tocando con la E Street Band unos seis años, y estabamos en Perth, Australia, la casa de Bon Scott vocalista de Ac/Dc y yo presenté mis respetos en la tumba de Scott esa tarde y volví al hotel y le pregunté a Bruce, tú crees que haya una forma en que Ac/Dc y la E Street Band puedan superponerse de alguna forma? Y él dijo hum de pronto. Los siguientes días estuvimos ensayando Highway to hell en las pruebas de sonido y estábamos tocando en un gran estadio en Melbourne cómo para unas 80.000 personas y Eddie vedder estaba en la ciudad, tenía un show de solista, y tuve una idea y dije Bruce, estamos en la casa, estamos en el país en que Ac/Dc es rey, hemos estado ensayando Highway to hell que es cómo el himno no oficial de Australia, Eddie Vedder está aquí, que tal si abrimos el show con Highway to hell con Eddie Vedder, y el dijo…eso me suena cómo una muy buena idea, entonces hicimos eso y el lugar se enloqueció, entonces cuándo estaba haciendo éste album reflexioné sobre ese momento y cómo una de las grandes canciones de rock de todos los tiempos, cantada por dos de los grandes cantantes de rock de todos los tiempos, bruce Springsteen y Eddie Vedder, fue un momento tan mágico que pensé, será posible lograr que graben esa canción conmigo ahora? Y afortunadamente ambos quisieron”.

Sobre su identidad como músico, y la que hemos conocido durante su carrera con agrupaciones como Rage Against the machine, Audioslave y Prophets of rage, Tom siempre pone por delante su estilo:

“Yo nunca quiero dejar de sonar cómo Tom Morello, pero si tenfo fe en el instrumento y una verdadera creencia que la guitarra eléctrica tiene un futuro brillante, creo que es el instrumento más grandioso que ha creado la humanidad encuanto a que es capaz de crear poder, matices, expresión, diversidad en escenarios sonoros, de todo desde un delicado flamenco a sonidos locos tipo R2D2 hasta Black Sabbath, la guitarra lo tiene todo. Mi meta en cada álbum es esforzarme, para mi era muy importante que hubieran grandes riffs, yo nunca deje de crear riffs que me entretuvieran, así que quería que eso fuera parte del álbum, rifs que patearan culos, pero también quería que mi guitarra…Cómo músico”.

