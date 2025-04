Arsenal vs PSG: hora y dónde ver la ida de las semifinales en la Champions League

Luis Enrique, entrenador del París Saint Germain, aseguró que son mejor equipo que en octubre, que hay “diferencias grandes” con el partido que disputaron contra el Arsenal en la fase de grupos y, respecto al mal momento del equipo, dijo que el estado de ánimo es “excepcional” y que él es el “más triste de todo el equipo”.

El técnico español compareció este lunes ante los medios de comunicación en el Emirates Stadium antes de enfrentarse al Arsenal en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

“Jugamos el 1 de octubre, hace 7 u 8 meses. Hay grandes diferencias. He visto el partido y nuestra evolución, somos mejores y lo hemos demostrado a lo largo de la competición. La fase de grupos tan intensa al principio nos perjudicó pero con el tiempo ha sido positivo porque hemos mejorado”, dijo Luis Enrique sobre la victoria del Arsenal en la fase de grupos.

“Nos parecemos en cierta parte porque el Arsenal está formado de una forma global, con una fuerza grupal que se percibe claramente. Hay individualidades de alto nivel. Pero, no dependen de un solo jugador- Han tenido bajas a lo largo de la temporada, pero han rendido bien”, añadió.

¿Favorito el Arsenal?

Sobre el posible favoritismo del Arsenal o del PSG, Luis Enrique manifestó que no sabe si son los mejores cuatro equipos de Europa los que han llegado a estas semifinales, pero que sí son los que más se lo merecen.

“Podéis tirarme datos negativos, que yo tengo positivo para darlos a todos. El estado de ánimo es excepcional. Yo soy el más triste de todo el equipo, imaginaos cómo están mis jugadores”, añadió el español entre risas.

“Estamos en un momento parecido al de la temporada pasada y queremos dar un paso más. Hemos mostrado un nivel alto, todo el equipo. Es un objetivo complicado y exigente, pero lo estamos gestionando bien. Queremos hacer historia, hacer algo que no ha hecho nadie anteriormente. Es una presión bonita que espero que no nos afecte. El equipo me ha dado confianza por cómo hemos competido. Lo que percibo, yo no soy de pasear, pero estos días he paseado por París y lo que he visto de nuestros aficionados ha sido muy bonito”, comentó.

Luis Enrique confirmó que tiene a todos sus jugadores disponibles.

Hora y dónde ver EN VIVO el Arsenal vs PSG

En caso de que desee ver este partido, les contamos que está pautado para llevarse a cabo este próximo 29 de abril a las 2:00 p.m.

Podrá sintonizarlo a través de las señales de ESPN y Disney+.

