Esta es la historia detrás de la piedra con supuesta forma de niño en Ciudad Bolívar

En la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, más exactamente en el barrio Capri, está ubicada una extraña piedra de cuatro metros de largo por uno de ancho, la cual reposa sobre el piso. La enorme roca fue bautizada popularmente como el ‘niño piedra’, especialmente por su forma similar a la de un hombre acostado.

La historia del ‘niño piedra’ se ha popularizado como una leyenda urbana que ha sido contada de generación en generación, por parte de los habitantes de Ciudad Bolívar. Aunque la roca permanece en un lugar deshabitado, no pasa desapercibida por los transeúntes que pasan por la zona.

Según se conoció, esta leyenda nació en 2009 y cuenta que la famosa piedra en forma de humano se trata de un niño desobediente que se transformó en piedra luego de ser grosero y desobediente con su madre.

La historia detrás del ‘niño piedra’

Aunque el relato se ha convertido en una leyenda popular de la zona, no hay nada que pueda comprobar que la piedra en realidad es el cuerpo de un niño. Sin embargo, su forma sigue causando gran intriga y ya son varias las personas que se han acercado al lugar con el fin de ver la roca de cerca. De hecho, hay quienes aseguran que se sienten “energías muy pesadas” en dicho lugar.

La roca también es conocida como ‘La piedra del muerto’ y su leyenda fue adaptada por Álvaro Cristancho Lozano en el libro ‘La leyenda de la piedra del muerto’. En el escrito relata la historia de un hijo que dejó de obedecer a su madre, quien le pedía levantarse temprano para cumplir con sus tareas diarias.

En el libro, Cristancho cuenta que una mañana, la madre le insistió a su hijo para que se levantara de la cama, desayunara y luego se fuera a pastorear los rebaños. Sin embargo, el niño se negó a realizar sus labores.

Pese a la insistencia de la madre, el niño siguió sin hacer caso y le dijo. “Déjeme dormir tranquilo. No sea cansona, no me moleste más”.

La respuesta grosera del menor a su madre hizo que esta le lanzara una premonitoria frase en la que sentenció: “En piedra te habrás de convertir”. Se dice que, desde esa noche, la mujer no volvió a ver a su hijo, pero al día siguiente vio la enorme piedra cerca a su casa con la supuesta forma de un niño acostado.

