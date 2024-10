Esta es la canción escrita por Paul McCartney que John Lennon elogiaba; dijo que era “genial”

Durante años, se ha especulado mucho sobre la relación entre Paul McCartney y John Lennon, dos de los compositores principales de la banda. Al respecto, se ha dicho que la banda se terminó, en parte, a la supuesta rivalidad que había entre ambos.

Sin embargo, en varias oportunidades McCartney ha desmentido tal rivalidad, recordando que, durante su tiempo en los Beatles, fueron buenos amigos. De hecho, el artista británico afirma que, si bien tuvo diferencias con su compañero de banda, solo se trató de temas musicales y no traspasó a una relación personal.

Aunque las canciones de los Beatles fueron principalmente compuestas por Paul McCartney, John Lennon también participó en varias de las composiciones que llevaron a la banda al éxito. Ambos escribieron una gran cantidad de canciones para el grupo, aunque cada uno también tenía su propio estilo distintivo.

Por un lado, McCartney tendía a crear melodías más melódicas y románticas, mientras que Lennon solía explorar temas más introspectivos y experimentales.

¿Cuál era la canción de Paul McCartney que John Lennon elogiaba?

Entre su vasta discografía, hay una canción en particular de Paul McCartney que resalta no solo por su belleza, sino también por el reconocimiento que recibió de su compañero de banda John Lennon: “Here, There And Everywhere”.

La historia detrás de “Here, There And Everywhere” es igualmente intrigante. McCartney recuerda que escribió la canción mientras esperaba a Lennon en su casa de Weybridge, un momento que inspiró la creación de una melodía que resonaría a través del tiempo.

Aunque Lennon aparece acreditado en la canción, McCartney asegura que es, en su esencia, una creación propia. Sin embargo, la admiración de Lennon hacia la obra fue innegable. En una ocasión, durante una sesión en un hotel, Lennon elogió la canción, describiéndola como «una gran canción».

Hoy en día, “Here, There And Everywhere” sigue siendo una de las canciones favoritas de McCartney, superando incluso a clásicos como “Yesterday”. Esta obra no solo es un testimonio de su destreza como compositor, sino también un reflejo de la profunda conexión creativa entre él y Lennon, que ha perdurado a lo largo de las décadas.