Esta es la canción de Queen que Freddie Mercury escribió en solo 10 minutos; es un clásico

Freddie Mercury es sin lugar a duda una de las voces más representativas del rock en todo el mundo. Aunque el líder de Queen falleció hace más de 30 años, su legado en la música sigue intacto y son muchas las generaciones que aún lo recuerdan por su inconfundible voz.

Como líder y voz principal de Queen, Freddie Mercury dejó un extenso repertorio repleto de grandes éxitos e himnos del rock. Junto a Brian May, John Deacon y Roger Taylor, dio forma a algunas de las canciones más memorables del siglo XX. De hecho, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love o Innuendo fueron composiciones que tardaron semanas, meses e incluso años en estar listas.

Queen era conocido por su alto nivel musical y por pulir cada detalle hasta alcanzar la perfección. Por lo cual, resulta poco creíble pensar que uno de sus más grandes éxitos fue escrito en un abrir y cerrar de ojos. Se trató de una canción que no solo conquistó las listas de éxitos en 1979, sino que se mantiene vigente como uno verdadero clásico de la banda.

Freddie Mercury escribió clásico de Queen en 10 minutos

Aunque parezca difícil de creer, Crazy Little Thing Called Love fue escrita por Freddie Mercury en apenas 10 minutos. La inspiración le llegó mientras se encontraba en el baño del Hotel Bayerischer Hof en Múnich, durante una de las sesiones de grabación del grupo en la ciudad alemana. En palabras del guitarrista Brian May, fue casi un relámpago creativo: “Sí, Freddie lo escribió muy rápido y se apresuró a trabajarlo con los chicos. Cuando llegué ahí, ya casi estaba terminado”.

El tema fue concebido como un homenaje a los ídolos musicales de Mercury: Elvis Presley y Cliff Richard. Elvis, en particular, había fallecido solo dos años antes del lanzamiento del sencillo, y Mercury quería rendirle tributo con una canción al estilo del rock and roll de los años 50.

Incluso el propio Mercury reconoció que su interpretación vocal evocaba la de Elvis Presley: «Mi voz suena un poco como la de Elvis Presley en ‘Crazy Little Thing Called Love’. Eso no era algo que estuviera tratando de hacer, naturalmente. Fue pura coincidencia. Está todo cantado bastante bajo, así que pronto te acercas a Elvis, especialmente con una canción tan estilo años 50. […] Lo escribí… mientras me bañaba”, reveló.