Brian May reveló que sufrió un derrame cerebral que afectó gravemente uno de sus brazos

Brian May es una leyenda del rock. El reconocido guitarrista de Queen fue capaz de construir un amplio legado junto a Freddie Mercury y a varios integrantes de la banda y del mundo del rock de manera general.

A pesar de que han pasado varias décadas desde que Queen llegó a su final, Brian May ha mantenido gran fama, e incluso se ha mantenido tocando sobre los escenarios, gracias a su amplia habilidad con la guitarra.

En las últimas horas, May se convirtió en noticia a causa de un grave problema de salud que comprometió de manera temporal su capacidad para tocar.

En las últimas horas, el intérprete en guitarra de éxitos como ‘Don’t Stop me Now’ o ‘Bohemian Rhapsody’, le reveló a sus seguidores a través de sus redes sociales que sufrió un derrame cerebral menor hace 1 semana.

Con un video sumamente sencillo donde se ve al artista tranquilo, May explicó que gozó de todos los cuidados necesarios de manera sumamente rápida, por lo que no sufrió mayores daños.

Sin embargo, si reveló que esta afectación comprometió su capacidad para tocar de manera temporal, ya que durante el derrame dejó de sentir el control de uno de sus brazos. No obstante ya pudo retomarlo, y aclaró que puede tocar.

El integrante de Queen explicó que su recuperación avanza de manera correcta y que sigue las indicaciones de sus doctores.

Ante este sorprendente anuncio, los fanáticos de Queen y de May en solitario abarrotaron la publicación con mensajes donde demostraban apoyo hacia el guitarrista, y le deseaban una pronta recuperación.

