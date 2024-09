Efemérides 26 de septiembre: se lanza ‘Abbey Road’ de The Beatles y su icónica portada

Archivado en: •

‘Abbey Road’ es el álbum considerado la obra cumbre del grupo inglés The Beatles, lanzado el 26 de septiembre de 1969 por Apple Records en Inglaterra, y el 1 de octubre en Estados Unidos. Este fue producido por George Martin con Geoff Emerick como ingeniero de grabación, y Tony Banks como operador de cinta.

El álbum trae consigo algunas de las canciones más reconocidas del grupo, como “Something”, “Come Together”, “Oh! Darling” y “Here Comes the Sun”; además, fue el último disco que grabaron en conjunto, pues ‘Let It Be’ pese a ser lanzado el año siguiente, ya había sido grabado anteriormente.

Luego de las sesiones de grabación de ‘Let It Be’, The Beatles habían tocado el punto más alto en su carrera musical como banda y, aunque poco a poco sus caminos se iban separando, los cuatro integrantes habían acordado realizar un último esfuerzo para recuperar lo que era The Beatles en un inicio; al parecer, esta intención la tuvo Paul McCartney quien llamó a George Martin con el fin de grabar como antes, a lo cual Martin aceptó.

De hecho, los dos lados del álbum representan los polos opuestos que eran Paul y John en cuanto a su carácter, siendo diseñados para complacerlos a ambos, es decir, el lado A (John Lennon) es una colección de canciones sueltas, mientras que el lado B (Paul McCartney) se basa en una compilación de composiciones cortas y unidas.

Justamente, el 8 de agosto de 1969, los cuatro integrantes salieron del estudio y se tomaron fotos cruzando la calle, y como estaban en la época de grabación de ‘Abbey Road’ es que Lennon aparece descalzo. El objetivo principal era capturar una imagen que fuese perfecta para el álbum, que sin saberlo, se convertiría en la portada más icónica en la historia del rock.

El encargado de tomar la fotografías fue el escocés Ian McMillan, recomendado por Yoko Ono; lo sorprendente fue que en 10 minutos ya había terminado su trabajo con unas únicas 6 fotos. No obstante, el fotógrafo decidió que los cuatro debían cruzar la calle en fila india a cierta distancia, reflejando consciente o inconscientemente la separación que ya se venía presentando en la banda, que a los pocos meses se separó.

Para la toma de las fotos la policía se encargó de parar el tráfico en la calle, teniendo que hacer la sesión con bastante rapidez por el número de vehículos que transitaban en la zona. Los Beatles cruzaron la cebra de izquierda a derecha sin mirar a la cámara; mientras que McMillan se montó en una escalera en la calle para capturar las escenas, para que al final fuese escogida la quinta fotografía.

Uno de los aspectos que suele llamar la atención es la vestimenta de cada uno. John Lennon vestido totalmente de blanco, Ringo Starr de negro, Paul McCartney descalzo y con dando el paso con el pie contrario, y George Harrison con una camisa y un pantalón bota campana.

Come Together

Something

Maxwell’s Silver Hammer

Oh! Darling

Octopus’s Garden

I Want You (She’s So Heavy)

Here Comes the Sun

Because

You Never Give Me Your Money

Sun King

Mean Mr. Mustard

Polythene Pam

She Came In Through the Bathroom Window

Golden Slumbers

Carry That Weight

The End