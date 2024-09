Archivado en: •

‘The Beatles Cartoon’ fue producida por la compañía estadounidense King Features Syndicate y creada por AI Brodax; de hecho, cada capítulo tiene como título el nombre de alguna canción de la banda, además de salir al aire luego del estreno del largometraje animado ‘Yellow Submarine’.

La serie salió al aire el 25 de septiembre de 1965 y culminó el 7 de septiembre de 1969 en la cadena ABC de Estados Unidos, sin embargo, solo fueron producidos 39 capítulos en los años que duró la transmisión, pues el resto eran repeticiones. Esta se emitía en las mañanas de los sábados a las 10:30 a.m., hasta 1968 que se pasó a los domingos en la mañana.

Primera serie animada con The Beatles

La caricatura fue la primera producción animada basada en personas reales, es decir, por primera vez una serie animada hizo gente que existía de verdad como personajes animados.

Trataba de cuatro muchachos de Liverpool, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison y Paul McCartney, mientras estos recorrían el mundo viviendo experiencias únicas y escapando de sus fanáticos. Lo curioso es que los miembros de The Beatles no tenían nada que ver con la producción de la serie más allá del uso de su música.

En un inicio, la intro de la serie era un riff de guitarra de ‘A Hard Day’s Nigth’ en Can’t Buy Me love, sobre una secuencia de los dibujos de los jóvenes corriendo por una escalera de incendios. La segunda temporada tenía como tema de apertura ‘Help’, mientras que la tercera tuvo ‘And Your Bird Can Sing’, sobre la secuencia de dibujos diferentes.

Pese a que su música fue avanzando y variando, lanzando discos y sencillos, la serie nunca actualizó sus estilos y vestimentas, mostrando durante toda la serie a los cuatro muchachos vestidos de la misma forma; es por esto que, en 1967 se dejó de producir capítulos nuevos, pero se continuó con la transmisión de los episodios ya lanzados.

¿Cómo lo recibieron los integrantes?

Al principio los cuatro odiaron la serie y, conforme pasó el tiempo comenzaron a tener cariño, según The Real Story Behind the Cartoon Series, pero luego adoptaron su representación en el que todavía lucían los trajes y camisas, “Todavía disfruto viendo los dibujos animados de los Beatles en la televisión”, afirmó John Lennon en 1972. Una vez finalizada la serie, esta se retransmitió en 1980 y 1987 por MTV, y luego por Disney Channel.

