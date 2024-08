Disney anuncia nuevas atracciones en sus parques temáticos: Encanto, Frozen y más

Archivado en: •

Asistir a los parques temáticos de Disney es una de las experiencias más inolvidables para los fanáticos de esta franquicia. Ya se trate de un niño, o de un adulto, son varias las películas de esta empresa que han marcado la memoria del ser humano.

Gracias a personajes como Mickey, Mike Wazowski, u otros protagonistas de película, asistir a este tipo de atracciones permite recordar momentos de la infancia que se han tatuado en la memoria.

Durante los últimos meses, Disney ha anunciado varias películas y atracciones que serán agregadas a esta experiencia y que llegan para cautivar a los visitantes.

A partir de la compra de derechos de otras empresas, Disney ha ampliado su catálogo de manera inmensa durante los últimos años. Los Simpson, Avatar, o incluso los superhéroes de Marvel son algunos de los nuevos atractivos que posee esta empresa.

Esto ha disparado la creatividad tanto de sus guionistas, como de sus ingenieros, algo que han demostrado en sus producciones, y ahora en sus atracciones temáticas.

Un ejemplo de esto, sería la nueva atracción temática ubicada en la ciudad de California. En el parque de Disney de esta ciudad, ya se encuentra el Avengers Campus, sin embargo, ahora se le agregarán nuevos detalles de Los Vengadores.

Entre ellas estaría el Avengers Infinity Defense y el Stark Flight Lab, los cuales ampliarían las atracciones disponibles en estos parques para los fanáticos de Marvel.

Robert Downey Jr. will return as Tony Stark for the new ‘STARK FLIGHT LAB’ attraction.

The new attraction will allow guests to fly like Iron Man.

Coming to Avengers Campus. pic.twitter.com/42ZCAvMZc8

— Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) August 11, 2024