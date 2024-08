Archivado en: •

Durante la D23 Expo 2024, Pixar anunció el regreso de algunas de sus franquicias más queridas, como Toy Story y Los Increíbles. Asimismo, Disney reveló los adelantos más relevantes de sus próximos estrenos.

El gigante del entretenimiento reafirmó su liderazgo al reunir a más de 12.000 personas en el Honda Center de Anaheim, en el estado de California, quienes estaban ansiosos por ver a algunos de sus artistas favoritos y ser los primeros en presenciar fotografías inéditas y tráileres sin estrenar de sus producciones favoritas de Disney.

A lo largo de casi tres horas, la empresa de entretenimiento reunió a protagonistas, creadores y productores de proyectos muy esperados de firmas como Pixar, Marvel o Walt Disney Pictures.

Pixar fue el estudio con mayores novedades de la noche al confirmar que está trabajando en la tercera parte de la película sobre la familia de superhéroes ‘Incredibles’ (‘Los Increíbles’) con Brad Bird en la dirección.

Además, se mostró una primera imagen de ‘Toy Story 5’ y como avance el director y guionista encargado de la película, Andrew Stanton, destacó que los entrañables juguetes de la franquicia tendrán que disputar la atención de los niños frente a los dispositivos tecnológicos.

