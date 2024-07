¿Cuándo se estrena Deadpool y Wolverine en Disney Plus? Esta sería la fecha

Archivado en: • • •

‘Deadpool y Wolverine’ es una de las películas más esperadas de este 2024. El pasado 26 de julio se estrenó por parte de Marvel este film, el cual ha llenado de expectativas a los fanáticos de las películas de superhéroes y de este universo cinematográfico.

Ante este estreno, muchos han asistido al cine. Sin embargo, quienes prefieren ver la película desde la comodidad de su casa esperan a que ‘Deadpool y Wolverine’ esté disponible en Disney Plus.

Por el momento este film no se encuentra en la plataforma, pero aquí le contamos la fecha en la que estaría disponible en streaming.

¿Cuándo estará disponible ‘Deadpool y Wolverine’ en Disney Plus?

Inicialmente, desde Marvel optaron por darle un estreno exclusivo en cines a la tercera entrega de Deadpool. Los fanáticos de este ‘antihéroe’, al igual que los de Wolverine han cumplido con este llamado, y han abarrotado las salas de cine.

En los primeros días de este estreno, los espectadores se han atrevido a catalogar esta película como un éxito, e incluso una de las mejores producciones de Marvel en el último tiempo.

Más noticias: ¿’Deadpool y Wolverine’ tiene escenas post creditos?

Sin embargo, al tratarse de un estreno exclusivo, esto no puede ser visto por parte de los suscriptores de Disney Plus desde la plataforma. Esta no es la primera vez que dicha medida ocurre.

De hecho, el caso de ‘Intensamente 2’ es similar, una película animada de gran éxito que también obtuvo un estreno exclusivo para los cines.

Ante estos escenarios, Disney suele brindar una exclusividad de 100 días. Luego de esto, inicia la gestión para agregar estos títulos a su catálogo de plataforma de streaming.

Por ende, si se considera que ‘Deadpool y Wolverine’ se estrenó el pasado 26 de julio, en Disney Plus podría llegar a estar disponible aproximadamente el 3 de noviembre de este mismo año.

Los cambios en Disney Plus

Cabe recordar que para poder disfrutar de esta película en Disney Plus, se debe contar con una suscripción de esta plataforma.

Del mismo modo, se recuerda que recientemente desde Disney se declaró la intención de prohibir cuentas compartidas entre sus usuarios, al igual que, agregar anuncios y publicidades en todos sus planes sin excepción.

Más noticias: Lista de todas las películas de Wolverine y Deadpool: orden cronológico y dónde verlas

Esta medida se debería a causa de que, a pesar del éxito de esta plataforma de streaming, sus finanzas estarían en una situación problemática, e incluso le habría generado perdidas a sus desarrolladores.