De ‘Today’ a ‘Bullet with Butterfly Wings’: análisis de la videografía de Smashing Pumpkins

Siempre se ha dicho que Billy Corgan puede ser un tipo complicado, de pronto es una figura que es más fácil de entender a través de sus canciones. El acompañamiento audiovisual ha sido clave para Smashing Pumpkins, no necesariamente por la explosión de la banda en la era MTV y todo en torno a los festivales y la cultura alternativa de los 90, sino porque han sido un fiel acompañante de la estética y el sonido de la agrupación.

Básicamente, la estética le interesa a Billy y el viaje a través de los videoclips de la banda, da una retrospectiva muy interesante de todo lo que son los Smashing Pumpkins, a continuación una selección de los mejores videoclips de la banda en más de 20 años de rock alternativo.

‘Today’

Este video fue dirigido por Stéphane Sednaoui, quién también estuvo a cargo de videos como el de ‘Give it away’ de los Red Hot Chilli Peppers, ‘Mysterious ways’ de U2, e ‘Ironic’ de Alanis Morissette. La canción forma parte de ‘Siamese dream’, el que fue el segundo álbum de la banda, producido por Butch Vig quién ya había trabajado en el legendario ‘Nevermind’ de Nirvana.



Aunque los Pumpkins ya habían logrado algo de reconocimiento con ‘Gish’, su álbum debut, ‘Siamese Dream’ representó 5 sencillos y fue el primero de la banda en el Top 10 de los discos más vendidos de EEUU en 1993, nada mal para una banda joven que, según dice la leyenda, su vocalista escribió ‘Today’ después de tener serios pensamientos suicidas.

‘Cherub rock’

‘Cherub Rock’ fue el primer sencillo que lanzó la banda del mencionado ‘Siamese Dream’ y fue nominada a Mejor interpretación Hard Rock en los premios Grammy, donde perdió frente a ‘Plush’ de los Stone Temple Pilots. El video puede ser considerado bastante psicodélico respecto a la música de los Smashing Pumpkins, además contrasta con el riff, que debe estar entre los mejores del rock alternativo.

‘Stand inside your love’

“El misterio del amor es más grande que los misterios de la muerte”, Oscar Wilde. Con esa cita abre el video de ‘Stand Inside Your Love’, canción inspirada en la obra ‘Salome’ del mencionado escritor británico. El video es desarrollado enteramente en blanco y negro, vemos a los Smashing Pumpkins iniciando el nuevo milenio con el lanzamiento de ‘Machina/The Machines of God (2000)’.

Para ésta época, la banda iba por su quinto álbum de estudio y ya revelaba en el sonido, casi que apropósito, que no desean ser encasillados en el sonido o la estética que los presentó en los 90 con el rock alternativo, no era un frente en contra, era la búsqueda de algo artístico y diferente. Si ven con atención notarán uno de los protagonistas de la película Borat.



‘Ava Adore’

‘Ava Adore’ es el inevitable paso que deben dar los Smashing Pumpkisn para el sonido y la estética de ‘Machina (2000)’. El puente perfecto e impecable que debe construir entre lo que fue la banda y lo que quería ser, en un mundo que revelaba grandes trabajos de fin de milenio de Beck, Moby, Incubus, Korn, y lo que llegaría de la mano de Linkin Park, Radiohead y Deftones. Hacer el ejercicio viendo primero el video de ‘Stand inside your love’ y luego el de ‘Ava Adore’ ayuda a notarlo con claridad.

‘Everlasting Gaze’

Este fue el primer sencillo de ‘Machina’, que de entrada me encantó porque tenía una distorsión fuerte y el riff me recordaba a ‘Zero’ y ‘Byullet with butterfly wings’. Sin embargo, tiene momentos en los que rompe y entra a un sonido más armónico, algo que siempre ha formado parte de los Smashing pumpkins.

El video fue dirigido por el reconocido Jonas Akerlund, que ya había hecho ‘Juen afternoon’ de Roxette, ‘Whisky in the Jar’ de Metallica y ‘Canned heat’ de Jamiroquai, y es el primero en que la banda revela a Melissa Auf Der Maur, la bajista que reemplazó a Darcy Wretzky y venía de formar parte de Hole, la banda de Courtney love.

‘1979’

Entre tanto maquillaje y distorsión, no podemos ignorar que uno de los momentos de mayor popularidad de los Smashing Pumpkins fue gracias a su canción ‘1979’ de su álbum doble ‘Mellon Collie & the infinite Sadness’, uno de los únicos (si no el único) álbum doble del rock alternativo.

El video fue hecho por Valerie Faris y Jonathan Dayton, quienes también dirigieron el video de ‘Tonight, Tonight’, (también fueron los directores del de Californication de los RHCP, entre otros). Este video ganó premio a Mejor Video Alternativo en los Mtv VMAs venciendo a, entre otros, el de ‘Big me’ de los Foo Fighters.



‘Tonight, Tonight’

Inspirados en la película muda “Un viaje a la luna” de Georges Melies, los directores Valerie Faris y Jonathan Dayton desarrollaron el hermoso concepto y la aventura que acompaña ‘Tonight, tonight’, que en la estética del teatro antiguo hay alienígenas, un vuelo en Zeppelin, músicos en las nubes y por supuesto, un viaje a la luna.

Vale la pena mencionar que hay también un momento en el fondo del océano, esto gana importancia si tenemos en cuenta que los protagonistas del video resultan ser Tom Kenny y Jill Talley, o respectivamente Bob Esponja y Karen Plankton en la serie animada Bob Esponja.

‘Zero’

El video de ‘Zero’ fue dirigido por la artista Ukraniana, Yelena Yemchuk, quien fue novia de Billy Corgan. Para mi el video de esta canción, a pesar de diferentes momentos estéticos de los Smashing Pumpkins que podemos ver en este listado, marca la tendencia de la banda a partir de este momento, ya que aunque previa y posteriormente los hemos visto con distintos estilos, siempre me ha dado la impresión que ‘Zero’ es un punto diferencial en la estética de la banda, y CREO, el primer video de Billy calvo.

No había notado que durante el video, en el solo de guitarra el enfoque es en el piano, sugiriendo que el sonido estridente, para sorpresa de los asistentes en la escena, viene de ese instrumento.

‘Bullet with butterfly wings’

El director de este video es nada más y nada menos que Samuel David Bayer, quien estuvo a cargo del video de ‘Smells like teen spirit’ de Nirvana y ‘No rain’ de Blind Melon, dos icónicos productos audiovisuales de los 90. Sin embargo, hace poco me enteré que este director también estuvo a cargo de los videos de ‘Welcome to the black parade’ y ‘Famous last words’ de My Chemical Romance, cuya estética conecta perfectamente con esta era de los Smashing Pumpkins, y nos hace entenderlos aún más icónicos.

‘NPR Tiny DEsk’

Si llegó hasta el final! Felicitaciones y muchas gracias, ha hecho un viaje por algunos de los videos más icónicos de los Smashing Pumpkins, y entre los cuales la banda ha ido presentando una propuesta estética y evolucionando años tras año.

Sin embargo dejando todo eso atrás, para cerrar esta experiencia videográfica, aquí está la presentación de Billy Corgan en el reconocido Tiny Desk de la NPR de EEUU, un show desprovisto de distorsión y maquillaje, en el que Corgan armado de una guitarra acústica y un piano, y con la compañía de 3 violines y un chelo, revela porqué hoy en día, es la figura en la música, que sigue siendo.



Por: Julio César Escovar