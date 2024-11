Tributo Filarmónico a Guns N’ Roses y Metallica; una noche inolvidable

La Fundación 1+1 y la Orquesta Filarmónica de Medellín realizará un sentido homenaje a dos de las bandas más icónicas del rock, Guns N’ Roses y Metallica, que han dejado una huella imborrable en la historia de la música y juntos han vendido millones de discos alrededor del mundo, consolidándose como referentes para varias generaciones que siguen coreando sus canciones.

Este concierto quiere reunir lo mejor de ambos grupos con arreglos que potencian su carácter épico y su legado en el rock, ofreciendo una experiencia única para los fanáticos de todos los tiempos puedan escuchar a sus bandas favoritas de una forma distinta.

Todas las canciones que estarán presentes

Durante el show se van a incluir algunas de las canciones que marcaron la historia de Guns N’ Roses, tales como: ‘Welcome to the Jungle’, ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘November Rain’ y Paradise City’, son las canciones que se podrían escuchar para recordar lo mejor del rock en el encuentro.

De igual forma, los temas más legendarios de Metallica que se tocarían a lo largo del espectáculo, serían ‘Enter Sandman’, ‘For Whom the Bell Tolls’ y ‘Master of Puppets’ por lo que se promete un show con el que se hará un recorrido por décadas de historia musical que han marcado generaciones y redefinido el rock a nivel global.

¿De qué se trata el concierto?

Este Tributo Filarmónico a Guns N’ Roses + Metallica presenta en escena a más de 100 músicos de la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Banda 1+1. Cuenta con arreglos musicales de Julio César Sierra y Andrés Gallo, con la dirección musical de Jesús David Caro.

Tres elementos unen a la Fundación 1+1 y Filarmed: el poder del rock, la música y la solidaridad. Para este 2024, ambos grupos se unen en este concierto no solo por el amor compartido a la música, sino también por el deseo de crear oportunidades.

Lee también: ¿Qué significa Axl Rose? El nombre del histórico líder de la banda Guns N’ Roses

¿Por qué homenajear a estas dos bandas?

Guns N’ Roses y Metallica son dos de las bandas más influyentes y reconocidas del rock, ambas alcanzaron la cima en la década de los 80 y marcaron generaciones con sus estilos únicos. Liderada por Axl Rose y Slash, Guns N’ Roses fusionó hard rock y blues con una actitud rebelde, conquistando al mundo con álbumes legendarios como ‘Appetite for Destruction’ y ‘Use Your Illusion’.

Metallica, por otro lado, revolucionó el heavy metal con su inconfundible estilo thrash y su virtuosismo técnico, consolidándose como íconos del género con obras maestras como ‘Master of Puppets’ y ‘El Black Álbum’. A pesar de sus diferencias estilísticas, estas dos bandas comparten una rica historia en común: escenarios, giras y una trayectoria que cambió el curso de la música.

Todos los detalles del concierto

El concierto se realizará en la ciudad de Medellín en el Teatro Metropolitano, el próximo 16 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. Los precios de las boletas se encuentran entre lo $98.000 hasta los $140.000.