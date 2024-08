The Offspring, Jack White y Smashing Pumpkins: los lanzamientos rock que debe escuchar

Archivado en: • • • •

Si usted está buscando nueva música para escuchar, en Radioacktiva la tenemos las canciones y artistas que no pueden faltar en su lista de reproducción.

Los Smashing Pumpkins

Los Smashing Pumpkins, banda que vendrá a Colombia el próximo 14 de noviembre al Movistar Arena, lanza su octavo álbum ‘Aghora Mhori Mei’ vinculándose al sonido con el cual fueron reconocidos como uno de los grupos más representativos del rock alternativo de la década de los 90 con canciones como ‘Sighommi’, ‘War Dreams Of Itself’ y ‘Sicarus’.

The Offspring

El punk rock dice presente con The Offspring, a quienes también tuvimos la oportunidad de compartir este año en el Festival Estéreo Picnic. La banda californiana lanza nueva canción llamada ‘Light it Up’ como el segundo sencillo de su próximo álbum ‘Supercharged’. Anteriormente habían publicado ‘Make It All Right’ y los fanáticos están en la espera de la canción ‘Come to Brazil’ que va alineada al Thrash Metal.

Jack White

Después de haber dado una sorpresa en Third Man Records, con unos vinilos que tenían la portada blanca y que solamente se reprodujeron por completo hace unos días gracias a la emisora WDET 101.9 FM de Detroit. Ahora con una portada de color azul, Jack White lanza oficialmente este nuevo trabajo ‘No Name’, siendo el sexto en su carrera, con un compilado de 13 canciones y que hace recordar a las grabaciones de sonido de garaje con canciones como ‘That’s How I’m Feeling’ y ‘Bombing Out’. Esperemos que el artista vuelva a Colombia, así como lo hizo en el 2015 con una de las mejores presentaciones que ha tenido el Festival Estéreo Picnic.

No Te Va Gustar

La banda uruguaya No Te Va Gustar ha tenido un impacto muy importante este año con la celebración de 30 años de carrera y han recorrido el mundo dando grandes conciertos, gira en la que estuvo incluida Colombia. Justamente hace unos meses lanzaron nuevas canciones en colaboración, como es el caso de ‘Me Canse’, que cuenta con la participación de la artista argentina Zoe Gotusso, quien estará en el Festival Cordillera.

Ahora, los ‘charruas’ lanzan su nuevo EP en vivo llamado ‘Portal Sessions’ con canciones grabadas y filmadas en Punta del Este, Uruguay, con un total de cuatro temas entre los que se encuentran ‘Ese Maldito Momento’ en colaboración con Mel Muniz, el cover de ‘Como un cuento’ de los Divididos y nuevas versiones de ‘Arde’ y ‘La Única Voz’.

Los Tipitos

Por último, Los Tipitos, banda Argentina a quienes conocemos con su más exitoso trabajo ‘Armando Camaleón’ y su canción ‘Campanas en la noche’. Celebrando los 20 años del álbum reversionando sus canciones, y que en su primer lanzamiento tuvo la participación de Andrés Calamaro en ‘Silencio’. Ahora lanza una nueva versión de su tema ‘Brujería’ y lo lleva a un contexto muy especial ya que cuenta con la voz de Pau Dones, vocalista y líder de la banda español Jarabe de Palo, quién lastimosamente dejó este mundo en el año 2020.

Por: Santiago Castro 🤘