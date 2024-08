Blink-182 anuncia el lanzamiento de ‘One More Time… Part 2’: fecha de estreno y detalles

Archivado en: • •

Blink-182 es una de las bandas más reconocidas del rock en las últimas décadas. Esta agrupación que ha acompañado la adolescencia y adultez de millones de personas alrededor del mundo ha generado gran furor.

Ya sea desde el estudio, o en concierto en vivo, Blink-182 es capaz de poner a vibrar a su público y transmitir distintas emociones a partir de su música.

En este caso, durante el 19 de agosto, la banda generó alegría a sus fanáticos tras anunciar el lanzamiento de nueva música en los próximos días.

A través de un post en su cuenta de Instagram, la banda liderada por Mark Hoppus anunció el lanzamiento de lo que será una versión ‘deluxe’ de su último disco ‘One More Time’.

Dicho lanzamiento ha sido el último hasta la fecha para la banda, en el año 2023, con un total de 17 tracks. La recepción de este álbum por parte de la crítica fue sumamente positiva, especialmente por mostrar el regreso de Tom DeLonge a la agrupación desde 2015.

Esta versión ‘deluxe’ añadiría 8 tracks nuevos a esos 17 lanzados originalmente, por lo que los fanáticos se han mostrado sumamente emocionados de cara a este estreno.

ONE MORE TIME…PART-2. 8 NEW SONGS COMING SEPT 6. FIRST SONG “ALL IN MY HEAD” THIS FRIDAY. PRE-ORDER YOUR VINYL NOW: https://t.co/UJY73NmNFA pic.twitter.com/qYkp13vdKY

— blink-182 (@blink182) August 19, 2024