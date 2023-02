Tráiler de Rápidos y Furiosos 10: actuarán varios rostros famosos de Marvel y DC Comics

Desde hace varios días Universal había anunciado la llegada las pantallas de la décima entrega de Rápidos y Furiosos. La exitosa franquicia habría publicado el póster oficial de la de la película donde solo se apreciaba a un Dominic Toretto y una frase que dice: “El final del camino comienza”, este mensaje iría acorde a las especulaciones sobre que la saga estaría próxima a terminar.

The first poster for ‘FAST X’ has been released. pic.twitter.com/EOevD6Vq4t

— Lets OTT (@IetsOTT) February 3, 2023