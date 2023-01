La historia de una mujer identificada como Michelle Felton se viralizó rápidamente en las redes sociales luego de que fuera acusada de acoso a su ex por enviarle cientos de mensajes al día.

Al parecer el hombre se cansó de lo intensa que ella era, por lo que ella nunca perdió la fe de que volvieran por lo que a diario le enviaba mensajes rogándole para que volvieran.

Ryan Harley es el nombre de la presunta víctima de acoso, pues el asegura que la mujer llegó a enviarle aproximadamente más de 150 mensajes de texto al día.

Tras varios días de insistencia, el hombre decidió llamar a la policía y hacer la denuncia oficial sobre lo que estaba pasando.

El acoso de la mujer llegó a tal punto en que llegaba a la puerta de su casa y le dejaba regalos, lo que causó el detonante para que Ryan acabara con esta situación.

“Solo quiero que desaparezca y que todo se detenga. Solo tengo ganas de terminar con todo”, aseguró el sujeto al medio Daily Mirror.

La pareja sostuvo una relación de casi dos años y Michelle parecía seguir muy enamorada, razón de su comportamiento.

El hecho ocurrió en Inglaterra donde la mujer fue enjuiciada ya que su exnovio aseguró que su novio aseguró que estuvo a punto de quitarse la vida por el acoso que recibía de parte de su exnovia.

A la mujer de 28 años le pusieron una orden de alejamiento durante 18 meses, además, debe ir a terapia y pagar 295 libras.

“¿Por qué no me hablas? Te amo ¿nos vamos a juntar hoy? ¿vamos a salir?”, fueron algunos de los mensajes que le dejaba la mujer a su ex.

Durante 11 días logró sumar más de mil mensajes, por lo que, durante una discusión, la pareja llegó a los golpes, tanto que la mujer le propinó una patada en la ingle y Ryan le rompió algunos dedos de la mano.

