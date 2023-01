Archivado en: •

El video de un niño que aparentemente vendía dulces en la calle y era un genio para las matemáticas se volvió viral en redes sociales al causar emoción y admiración entre millones de usuarios. Especialmente, entre los habitantes de Cartago, Valle, lugar de donde es el pequeño.

Fue tal el alcance que tuvo el video que cientos de internautas y hasta políticos empezaron a buscar ayuda para dar con su paradero. A parte, la historia de vida que el pequeño contó también le ablandó el corazón a más de uno.

«Ayúdenme a encontrar este impresionante genio. Él y todos nuestros niños y niñas merecen estar en el camino virtuoso de la educación y las oportunidades. Unidos vamos a apoyarlo. Por favor quienes tengan información me escriben mensaje privado«, publicó Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia.

Pues el niño afirmaba que vendía dulces en la calle para poder ayudar a su familia, pues, según él, su papá se habría muerto y su mamá estaba muy enferma. Además, tenía dos hermanos pequeños de 5 y 4 años a quienes debía también cuidar.

Su aparente talento para las matemáticas lo dio a conocer como el ‘niño calculadora’, pues el hombre que grabó el video le preguntó al menor que cuánto era 26×50, a lo que el niño respondió con facilidad el resultado (1.300). Luego, la siguiente operación fue 260×50 = 13.000 y la otra: 250×135 = 33.750.

Sin embargo, luego de que el video se hizo viral y fue replicado por diferentes medios de comunicación, se conoció que todo se trató de una actuación y fue una idea del hombre que grabó al menor.

La verdad detrás del ‘niño calculadora’

Un influencer de la ciudad de Cartago conocido como ‘El Cejas Rivera’ se encargó de buscar la verdad detrás del niño que había salido en el video viral y que sorprendió a millones por su talento para descifrar la suma y multiplicación de cualquier cifra.

Pues el creador de contenido buscó al hombre que grabó al menor y este le confirmó que realmente el niño no vende dulces en la calle ni tampoco es una ‘mente brillante’ como se pensó.

«Es totalmente falso» y agregó que, “la verdad lo que queremos es llevar conciencia. Los jóvenes no deben estar en la calle», confesó el creador de contenido Andrés Arango.

Luego, Arango expresó la razón por la que grabó el video que se hizo viral: «Fue una trama que yo inventé para llevar conciencia a todos esos niños de Colombia que hoy no se han matriculado», añadió Arango en una charla con el también ‘influencer’ El Cejas Rivera.

En cuanto a la realidad de vida del menor se supo que él es de Cartago, Valle del Cauca y que no proviene de Medellín como se había pensado en un inicio. Martha Díaz, secretaría de Educación de Cartago, aseguró que el pequeño tiene 11 años, está matriculado en un colegio y tiene a sus padres con vida, quienes le habrían dado la autorización para participar en la actuación.

Sin embargo, pese a que la madre del menor le dio la autorización para participar en dicho video, según Revista Semana, la mujer está pidiendo que se borre la grabación de redes sociales y lo dejen de compartir.