Rock & Roll Hall of Fame 2023: estos son los nominados

Si hablamos de algunos premios que reconozcan la trayectoria de los diferentes músicos, muchas personas podrían pensar directamente en los Grammy. Sin embargo, enfocándonos en el rock, tenemos al Rock & Roll Hall of Fame.

Cada año, se revelan los nombres de los artistas que están nominados a ser incluidos a la nueva generación de influyentes en el rock. La fundación nació en 1982 y desde ese año han reconocido a las personas que más aportan a este género.

Como muchos saben, dentro de esta lista ya se encuentran nombres como Elvis Presley, James Brown, The Beatles, Bob Dylan y los Rolling Stones, entre otros. Se revelaron los nombres de los artistas que podrán estar este año y aquí le contamos los detalles.

Algunos de los nombres que sorprenden por no estar en la lista y siguen buscando su espacio son: Kate Bush, Iron Maiden, Soundgarden, The Spinners, A Tribe Called Quest y Rage Against The Machine.

Compiten con nombres que están nominados por primera vez como: The White Stripes, Missy Elliott, Sheryl Crow, Warren Zevon, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, Joy Division y New Order.

Kate Bush

Es una gran sorpresa que la cantante no este en esta lista, sin embargo, este podría ser su años por la popularidad que tuvo con la aparición de ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’ en Stranger Things.

¿Cuándo se sabrán los elegidos?

Todos los artistas que fueron nominados no van a poder ingresar en la lista y los ganadores se sabrán en mayo. Además, las premiaciones se habrán en octubre.

Recuerde que puede votar por sus favoritos, aquí.