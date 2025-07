¿Luis Díaz se va del Liverpool? Bayern Múnich ya tendría cerrado su fichaje

Todo indica que Luis Díaz está a punto de cerrar su ciclo como jugador del Liverpool para dar el salto al Bayern Múnich, en lo que sería uno de los movimientos más impactantes del mercado de fichajes europeo. Aunque el colombiano viajó con el conjunto inglés a su gira de pretemporada en Asia y aterrizó este sábado en Tokio, su futuro parece estar en territorio alemán.

El reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, especializado en transferencias del fútbol internacional, ha encendido las alarmas entre los fanáticos del Liverpool y ha puesto a soñar a los del Bayern. Según el comunicador, ambos clubes habrían llegado a un acuerdo total por el traspaso del extremo colombiano: “Paquete de 75 millones de euros acordado y autorización para atención médica también confirmada de Liverpool”, escribió en su cuenta oficial.

Además, Romano añadió que Díaz firmaría un contrato por cuatro temporadas, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa para el atacante de La Guajira en una de las ligas más competitivas de Europa.

