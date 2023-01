Con el paso de los años los álbumes y canciones que marcaron nuestra infancia van convirtiéndose en melodías míticas que seguirán trascendiendo generación tras generación, manteniéndose vigentes desde hace décadas y transportándonos a estos tiempos donde solo bastaban los amigos, unas ‘polas’ y unos buenos temas para pasarlo bien.

Es imposible no sentir sorpresa al notar que ya han pasado 30 años desde el lanzamiento de estos míticos éxitos, por lo que no está nada mal recordar y contagiarse un poco de esa nostalgia que genera el paso de los días, por lo que ahora este 2023, el 1993 es el protagonista, pues fue un año clave para el rock.

Lo invitamos a viajar al futuro y recordar estos inmensos álbumes que seguramente reconocerá de inmediato, ¡mira aquí los discos que este año sufren la crisis de los 30!

Aerosmith

En primer lugar, tenemos a ‘Get a Grip’ el undécimo álbum de estudio de la banda de hard rock Aerosmith lanzado desde Los Ángeles, California. Para muchos este álbum es el mejor de la agrupación, ¿y como negarlo? Pues, sin demeritar los otros discos, este en especial trae consigo temas como ‘Amazing’, ‘Cryin’ y ‘Livin’ on the Edge’.

The Cranberries

Se trata de ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’, así es, el primer álbum de estudio de The Cranberries, un disco que lanzó el debut de esta mítica banda, logrando posicionarse en la lista de Billboard y a pesar de que en su momento no generó mayor impacto, tiempo después acabaría convirtiéndose en un hit a nivel internacional. Con temas como ‘Linger’, ‘Dreams’ y ‘Sunday’.

Meat Loaf

Sería el segundo álbum de estudio del histórico Meat Loaf, llamado ‘Bat Out of Hell II: Back Into Hell’, el cual fue un éxito en ventas a pesar de no haber podido igualar al primero, dejandonos exitosos temas como ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’, ‘Rock and Roll Dreams Come Through’ y ‘Objects in the Rear View Mirror May Appear Closer Than They Are’, obteniendo actualmente millones de visualizaciones en sus videos oficiales.

Nirvana

Y finalmente no podíamos cerrar con mejor broche de oro que con Nirvana, pues el último disco que lanzaron habría sido específicamente hace 30 años, en el 93, llamado ‘In Utero’, si bien no logró superar en ventas a ‘Nevermind’, teniéndola muy difícil, logró posicionarse en el numero 1 en la lista Billboard, destacándose por temas como ‘Heart-Shaped Box’, ‘Rape Me’, y “All Apologies.