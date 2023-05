Piden que le den vacaciones a un robot que se desplomó por trabajar 20 horas seguidas

Archivado en: •

Con la llegada de la inteligencia artificial y con ello de los robots, algunas tareas que solían ser ejecutadas por personas, fueron delegadas a estas máquinas automáticas con el fin de generar mayor eficiencia al interior de una empresa.

Sin embargo, como toda herramienta tecnológica no es perfecta y puede fallar en cualquier momento; este fue el caso de un robot que se desplomó justo cuando estaba ejecutando sus funciones.

El hecho quedó registrado en un video que le ha dado la vuelta al mundo generando polémica alrededor de una sola pregunta: ¿los robots deberían tener vacaciones?, pues los usuarios han comentado que hasta las máquinas deberían ‘descansar’ para poder ejercer bien sus tareas.

El robot de la empresa Agility Robotics era el encargado de poner cajas de mercancía en una cinta que iba corriendo automáticamente, sin embargo, en una de estas la máquina cayó al piso y dejó de funcionar.

Según reveló la misma empresa, que compartió el video en redes, el robot llevaba trabajando 20 horas seguidas.

“Con una tasa de éxito del 99 % durante unas 20 horas de demostraciones en vivo, Digit sufrió un par de caídas en ProMat”, se lee en el tweet.

Al respecto, los comentarios no se hicieron esperar y se abrió el debate sobre si un robot merece o no tomar vacaciones.

Al respecto, unos afirmaban que era necesario que las máquinas tomaran un descanso, sin embargo, otros decían que esta tecnología debe estar hecha para que funcione siempre que esté prendido.

