Pareja de abuelos recuerdan su juventud bailando al mejor estilo rock and roll

No es un secreto que el rock ha sido un género que ha trascendido fronteras, llevándonos generación tras generación por un sinfín de rumbos y artistas que en definitiva han marcado a un sinfín de fanáticos del género, desde The Beatles hasta Guns N’ Roses, así como desde el mismo Elvis Presley, hasta David Bowie y Freddy Mercury.

Por lo que podemos evidenciar que a pesar del paso de los años es un género que continúa manteniéndose vigente, pues muchos incluso, a pesar de que en su juventud mantuvieron un ‘look’ bastante rockero, hoy por hoy han cambiado un poco su estilo, ya sea por cuestiones familiares, laborales o simplemente tras el pasar de los años, eso sí, manteniendo esa esencia dentro de si mismos que se deja fluir al escuchar estas flamantes melodías.

Un ejemplo claro de esto lo pudimos ver recientemente cuando un video se hizo viral donde podemos apreciar a una pareja de adultos mayores, de entre 77 y 80 años, divirtiéndose en una fiesta familiar como si estuvieran en sus épocas de adolescentes, dejando al descubierto su derroche del talento para el baile en medio de la pista, al mejor ritmo del rock and roll.

Pareja de abuelos bailó rock como si hubieran devuelto el tiempo a los 80s

Los familiares y cercanos presentes en esta celebración, aparentemente navideña, por los gorros que llevan puestos, no tardaron en sentirse sorprendidos ante este espectáculo, pues era como transportarse unos 40 o 50 años atrás mientras veían a sus abuelos dejándolo todo en la pista como si se estuvieran conquistando con un buen rock de fondo.

Tal fue la emoción del momento que los presentes solo se dedicaron a aplaudir y ovacionar a esta icónica pareja, que nos demuestra que el rock and roll se mantiene vigente y que trasciende cualquier frontera de la edad y el amor, danzando con una complicidad única.

Así lo pudimos ver en un video compartido en TikTok por el usuario @federicogarzondv, aparentemente de Argentina, obteniendo miles de vistas y cientos de comentarios al respecto.

“¡Qué viva el rock y los abuelos!”, “Estos son los momentos que recuerdas para siempre”, “Si no es así no quiero nada”, “Si esto no es vida, ¿qué es?”, “Aspiro a algo así”, “Qué lindo y hermoso que es el rock”, “Cuando sos crack, sos crack”, “Alguien para estar toda la vida así”, fueron algunos de los comentarios.