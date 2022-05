Nine Inch Nails sorprende con cover de ‘Fashion’, canción de David Bowie

Archivado en: • • •

La pandemia generada por COVID-19 hizo que durante casi tres años los amantes de la música no pudiéramos ver a nuestros artistas favoritos interpretar sus mejores canciones en vivo. La implementación de las vacunas alrededor del mundo ha hecho que los festivales musicales y los conciertos se reactiven, algo que sin duda nos ha ayudado mucho a sobrellevar las crisis de la emergencia sanitaria.

Después de dos años de no subirse a un escenario, la banda estadounidense Nine Inch Nails se presentó en el Red Hat Amphitheater de Raleigh y sorprendió a sus fanáticos con la interpretación de ‘Every Day Is Exactly The Same’ por primera vez luego de 16 años y un cover de ‘Fashion’, canción del fallecido, pero siempre recordado David Bowie.

La banda, que se prepara para salir a Europa al Hellfest 2022 en Francia, sorprendió a sus fanáticos en Estados Unidos cantando otras grandes y poderosas canciones como ‘Closer’, ‘Reptile’ y ‘Hurt’.

Nine Inch Nails reemplazará a Foo Fighters en algunos festivales de Estados Unidos, luego de que cancelaran todos sus conciertos por la muerte del baterista Taylor Hawkins.