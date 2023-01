“Obtuvo lo que le correspondía”: Madre convirtió en nuggets a gallo que atacó a su hija

Archivado en: •

En redes sociales se hizo viral una publicación en la que una mujer reveló que mató y cocinó a su gallo mascota, al parecer, porque el animal habría atacado a su hija, causándole heridas en la cara y cuello.

Aunque las fotos originales fueron eliminadas de redes sociales, una página recuperó la publicación de Magam Schmidt en donde se veía a la niña con varios arañazos en la frente, mejillas y cuello.

Según se lee en la publicación recuperada, la mujer se habría querido vengar del ataque de su mascota por lo que decidió matarlo y luego cocinarlo para convertirlo en nuggets, que después su propia hija se comió.

“Bueno, finalmente sucedió. ¡Nuestro gallo de patio trasero, HeiHei, atacó al bebé! Tuvimos tanta suerte de que no hizo más daño del que hizo. ¡Media pulgada, y habría perdido un ojo!«, escribió en su publicación Schmidt.

Luego, confesó la represalia que había tenido en contra del gallo por lo sucedido: “¡Sin embargo, obtuvo lo que le correspondía! Mamá no juega cuando se trata de sus bebés. ¡Nuggets HeiHei para la cena!”.

Reacciones en redes

La publicación compartida por otra página se viralizó en Facebook y alcanza los 17 mil comentarios. Además, ha sido compartida más de 56 mil veces en dicha red social generando todo tipo de reacciones entre los internautas, algunos, han reprochado el proceder de la mujer calificando su decisión como drástica.

Además, acusaron a la madre de dejar que su hija jugara con el animal sin su supervisión y también les pareció extraño que tuvieran a un gallo como mascota.

«Necesitas ayuda psiquiátrica seria. ¿Entiendes que el hecho de que él haya atacado a tu hija es TU culpa, correcto? Dejas que tu hija se rodee de un animal salvaje. Además, ¿por qué no lo regalaste? Eres una persona y madre terrible, no deberías tener mascotas ni niños», «¿Por qué dejarías que tu hijo jugara con él si sabías que era malo? Tú eres la culpable», «Eso no es gracioso», «Ella es tan adorable y muy afortunada de que uno de sus ojos era un poco difícil de cerrar por comodidad, espero que esté mejor ahora, pobre niña«, fueron algunos de los comentarios en redes.