Niños escuchan por primera vez Guns N’Roses y su reacción es oro

Guns N’Roses es una de las bandas más legendarias de rock en el mundo y son muchos los fanáticos que tiene. Aunque es una de las agrupaciones que más ha marcado a generaciones, puede que algunos niños no la hayan escuchado aún.

Justamente, en redes sociales se viralizó un video en el que varios niños reaccionan por primera vez a las canciones de Guns N’ Roses. Las reacciones sorprendieron a muchas personas pues se pudo ver de todo.

¿Cómo reaccionaron?

Los niños tuvieron todo tipo de reacciones y hubo a quienes les gustó mucho, pero otros a los que no les gustó mucho. La dinámica del video es que unos niños reaccionan a las canciones que han marcado la historia de Guns N’ Roses.

En el video se pueden ver la diferencia de pensamientos entre los niños, sin importar que sean de la misma edad. La primera canción que les pusieron fue ‘Welcome to the Jungle’ y hubo varias reacciones.

Algunos se alarmaron cuando iniciaron a sonar las guitarras y dijeron que eran canciones con mucho ruido. Sin embargo, hubo otros que se dejaron llevar por el ritmo e iniciaron a mover sus cabezas.

Otro de los temas recurrentes en las críticas que hicieron los niños eran relacionadas a las letras de las canciones.

Las reacciones con ‘Sweet Child O’Mine’ fueron bastante buenas y la mayoría de los niños ya la habían escuchado. Un niño dijo que iban a escuchar esa canciones todo el tiempo, otros aseguraron que fue bastante buena.

El video inició con los niños escuchando las canciones del primer álbum de Guns N’ Roses y varios afirmaron que eran muy buenas. Después de eso, les mostraron algunas de sus canciones más recientes.

Con ‘Live and Let Die’, dijeron que los había sorprendido mucho la forma en que inició la música más lenta y luego de eso explotó la música.

Cuando les preguntaron por qué piensan que Guns N’ Roses son una de las mejores bandas del mundo y algunos dijeron que porque eran clásicos. Además de eso, se sorprendieron bastante cuando les mostraron la forma en que se veían Slash y Axl Rose.

