Club colombiano se llevaría millonaria cifra si Jhon Arias ficha por el Wolverhampton

Jhon Arias ha sido uno de los protagonistas en el mundo del fútbol en las últimas horas. El colombiano estaría muy cerca de cambiar de club, e incluso sellaría su llegada a Europa, con un gran club de la Premier League.

El extremo ha brillado de gran manera con el Fluminense, lo que le ha ganado el interés de varios clubes en el mundo, pero esto se habría disparado incluso más con el reciente Mundial de Clubes.

Arias se vería claramente beneficiado con este traspaso. Sin embargo, hay un club colombiano que también recibiría una millonaria cifra, y aquí se lo contamos.

Jhon Arias ha sido de los jugadores más destacados de Colombia en los últimos años. Este atacante desequilibrante ha sido capaz de brillar tanto con el combinado nacional como en su club.

Este jugador demostró gran parte de su talento durante la Copa América 2024, pero, sus éxitos han brillado desde mucho antes.

Previo a dicho torneo continental, Arias se convirtió en campeón de la Copa Libertadores con el Fluminense de Brasil.

Sin embargo, estas capacidades fueron reafirmadas durante el pasado mes de junio, gracias a las brillantes actuaciones de Jhon Arias en el Mundial de Clubes.

El Fluminense de Brasil sorprendió a propios y extraños al llegar a las semifinales de este torneo, y eso fue, en parte, gracias a la producción en ataque de Jhon Arias.

El colombiano fue de los jugadores más brillantes del torneo, lo que finalmente le aseguraría su llegada al fútbol europeo de la mano del Wolverhampton.

Este gran equipo de la Premier League, según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, tendría todo acordado para la llegada de Arias por un monto de 20 millones de euros.

