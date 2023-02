Archivado en: •

La delincuencia en el país es una de las problemáticas con las que millones de personas se deben enfrentar a diario, pues los ciudadanos han denunciado ser víctimas de algún tipo de robo ya sea en la calle, en un medio de transporte público o en algún establecimiento.

Es tal la delincuencia en el país que varias personas han sido victimas de robo hasta más de una vez, pues aunque no es un hecho que le suela pasar a la misma persona varias veces, sí es un riesgo al que todos, en algún momento, están expuestos.

En esta oportunidad, un hombre fue víctima de robo mientras se encontraba a las afueras de su lugar de trabajo. Sin embargo, lo que llamó la atención de este caso, es que el sujeto fue robado dos veces consecutivas.

El hecho se presentó en la ciudad de Cali cuando un hombre se encontraba esperando que abrieran el lugar donde trabaja, por lo cual, se sentó sobre el andén a donde, en menos de cinco minutos, lo robaron dos veces.

Lo robaron dos veces en menos de 5 minutos

La víctima, identificada como Armando Mejía, aseguró que cuando sucedió el primer robo se encontraba al frente del sitio donde trabajo esperando que lo abriera, cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una moto. Estos le quitaron el celular.

Luego, pocos minutos después de ser asaltado otros sujetos lo volvieron a abordar para robarlo y esta vez le quitaron la billetera. Mejía expresó que, aunque intentó decirles que lo acaban de robar, los ladrones no le creyeron.

«Les estaba tratando de contar que ya me habían robado, pero a ellos no les importó eso. Como aún tenía la billetera en el bolsillo pues miraron eso, entonces me cogieron la billetera también», contó Armando Mejía.

El insólito hecho quedó registrado en unas cámaras de seguridad del lugar y luego compartido en redes sociales, por lo que el video causó todo tipo de reacciones y comentarios por parte de los internautas.