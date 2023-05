Archivado en: •

El orgasmo femenino es quizá una de las cosas más difíciles de lograr durante un acto sexual, pues, si bien una mujer siente placer teniendo relaciones sexuales, no siempre llega al clímax.

Aunque el orgasmo femenino tiene cierto grado de dificultad, se han conocido casos en los que las mujeres experimentan orgasmos por fuera de una actividad sexual, por ejemplo, mientras hacen ejercicio; esto es más común de lo que se cree.

Sin embargo, una historia de una mujer que tuvo un orgasmo en pleno concierto de la Filarmónica de Los Ángeles de la 5.ª sinfonía de Tchaikovsky le dio la vuelta al mundo, generando toda clase de reacciones e interrogantes.

El insólito hecho ha sido reseñado por diversos medios de comunicación, que revelaron que varias personas presentes en el público escucharon cuando la mujer gritó de forma eufórica en lo que pareció ser un “orgasmo fuerte y de cuerpo completo”.

Un hombre que presenció la escena compartió un tweet en el que relató lo sucedido asegurando que una mujer, que estaba en el público, experimentó un orgasmo mientras la Filarmónica hacía su presentación.

“Fui a ver @LAPhil tocar a @Thomasades y Tchaikovsky 5 anoche. Una mujer en la audiencia tuvo un orgasmo fuerte y de cuerpo completo durante el segundo movimiento de la quinta… La banda continuó cortésmente. Felicitaciones a LAPhil (y Pytor Ilyich) por traerlo”, expresó Magnus Fiennes.

Went to see @LAPhil play @Thomasades and Tchaikovsky 5 last night. A woman in the audience had loud and full body orgasm during the 5th’s second movement… Band politely carried on. Props to LAPhil (and Pytor Ilyich) for bringing it on….

