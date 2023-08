Mujer renuncia a las apps de citas y crea una manera inusual de buscar el amor

Archivado en: • •

Gracias a la tecnología, se han creado millones de aplicaciones hasta nuestros días, las cuales cumple diferentes funciones que buscan ayudar a los seres humanos. Uno de los usos más particulares que han tenido las aplicaciones es la de facilitar el trabajo de conseguir parejas.

Tinder, Bumble, Badoo y muchas otras son unas de las más populares; así mismo, unas de las más controversiales, pues hay quienes piensan que no se debe creer en todo lo que se ve en estas aplicaciones, porque no se tiene certeza de que la persona que está del otro lado del chat sea real o no.

Así mismo, hay quienes creen que las aplicaciones de citas no es una alternativa funcional para su tarea de conseguir pareja, por lo que deciden buscar alternativas, como es el caso de Connie Li, una ingeniera de software que ideó una manera poco tradicional para intentar encontrar el hombre de su vida.

De acuerdo con una entrevista que la mujer concedió a ‘The New York Times’ las apps de citas, especialmente Tinder, no le ofrecieron lo que ella requería: un hombre que buscara un compromiso serio.

Tras un tiempo intentando con otras alternativas, Li probó cono Google Docs, la herramienta que permite crear y editar documentos en línea. Además, creó un archivo tipo CV en Notion, otra plataforma, pero esta permite tomar notas y gestionar proyectos o tareas. Allí, agregó fotos suyas y describió su manera de ser, además de poner sus gustos y pasatiempos.

Posteriormente, lo subió a Google Drive en un formato de documento y lo compartió por medio de redes sociales para que otros usuarios pudieran leerlo. De acuerdo con Connie, lo hizo con el fin de que las personas la puedan contactar de forma directa en caso de que les interese su perfil.

La ingeniera explicó que ya ha recibido varias propuestas de desconocidos para tener una cita y tener tiempo de explorar detalles íntimos, pues ella siente que la interacción para coincidir entre dos personas no puede ser reducida a un algoritmo y a un ‘me gusta’ en una aplicación.

Esta tendencia fue bautizada con el nombre de ‘date-me-docs’ ,la cual se ha hecho bastante popular en los últimos meses e incluso replicada por otras personas que descartan las aplicaciones de citas como el principal lugar para conocer a otras. En este documento, se otorgan datos como edad, orientación sexual, género, imágenes, gustos, intereses y un texto que describe las principales cualidades tanto físicas como personales del o la interesada.

