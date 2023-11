Mujer que grabó video intimo en MIO Cable reveló que ha profanado monumentos en Cali

Archivado en: •

Hace unos días, un video generó indignación en redes sociales al mostrar una escena sexual que protagonizó una pareja a bordo de un MIO Cable, en Cali. La grabación fue utilizada para difundirla en una página web de contenido para adultos.

Luego de que el polémico video se viralizara, la mujer fue ubicada e identificada por las autoridades, quiénes le interpusieron un comparendo por realizar actos de exhibicionismo en espacios públicos.

Le puede interesar: Polémica por grabación de video para adultos en el MIO Cable de Cali

Aunque el hecho causó indignación, la joven aseguró, en entrevista con Telepacífico Noticias, que no se arrepiente de lo ocurrido ya que eso hace parte de su trabajo. «Realmente es mi trabajo no me arrepiento en lo absoluto. No es la primera vez que va a pasar. Creo que no soy la única persona que lo hace», dijo la mujer.

Según se conoció, el video fue protagonizado por dos actores pornográficos que suelen grabar sus videos en espacios públicos. Incluso, la mujer, identificada como Natalia Delgado reveló en una entrevista que también ha profanado otros lugares turísticos de Cali.

Mujer de video nopor en MIO Cable ha profanado otros sititos turísticos

Tras la polémica que causó el video, se conoció una entrevista que tuvo la actriz en ’40 Grados Pódcast’, allí reveló que el MIO Cable no ha sido el único lugar que ella ha escogido para grabar sus videos sexuales.

Según reveló en la entrevista, Natalia también ha grabado contenido para adultos en el monumento de Cristo Rey y el Gato de Tejada, dos de los sitios turísticos más conocidos de la capital vallecaucana.

Mire también: Policía ‘se la clavó’ a pareja que hizo video para adultos en cabina del MIO; los multaron

“A mí me gusta el exhibicionismo. No sufro de pena. Fui a Cristo Rey a hacer uno de mis primeros videos. Eran como las 2 de la tarde y había mucha gente. De hecho, varias personas se dieron cuenta”, reveló la mujer.

Asimismo, Natalia reveló que también profano el monumento Gato de Tejada, ubicado en uno de los parques más concurridos por los caleños.

“En esta vida hay que tomar riesgos. Eso fue como a las 10 u 11 de la mañana. Había gente trotando. Yo fui a darle felicidad a esa gente que iba a hacer deporte”, afirmó la mujer en la entrevista.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱