Las emotivas palabras de Mark Hoppus, de Blink-182, sobre su recuperación del cáncer

Blink-182 volvió a los escenarios y se presentó en el segundo fin de semana del festival Coachella, en Estados Unidos. La banda dejó grandes sensaciones en sus seguidores con sus presentaciones y muchos esperan con ansias que inicien su gira.

El festival Coachella inició el pasado 15 y 16 de abril y en este primer fin de semana, la banda confirmó a último momento que se iban a unir al cartel de artistas En esa ocasión, se presentaron el viernes en uno de los escenarios secundarios.

El regreso de la banda fue uno de los temas que no se nombró en ese fin de semana de Coachella y justamente, en el segundo fin de semana fueron headliners. Luego de que Frank Ocean cancelara su presentación en el festival, por problemas de salud, Blink llegó en reemplazo del cantante.

La banda llegó al escenario principal de Coachella y cerró el festival dejando a sus fanáticos encantados con su presentación, que estuvo llena de sátiras e interacción con el público por parte de Tom DeLonge y Mark Hoppus.

Justamente, Mark Hoppus habló sobre lo agradecido que estaban de volver a los escenarios y mencionó el cáncer que superó.

En el 2021, Mark Hoppus reveló, por equivocación, que tenía linfoma, un tipo de cáncer del sistema linfático. Según informó THR, el bajista quería compartir una imagen en su Instagram, pero solo a sus amigos cercanos y se le fue para todo el mundo.

En ese momento, el cantante aseguró que no había informado públicamente porque estaba “asustado y abrumado por todo el asunto”.

En septiembre de 2021, Mark compartió una historia en la que aseguró que ya no tenía cáncer, aunque tenía que estar en constantes chequeos. Por eso, en su presentación en Coachella, el cantante recordó la lucha que tuvo.

Mientras cantaban ‘What’s my Age Again?’, el cantante paró y agradeció a todos los fanáticos que estaban allí esa noche. Además, dijo que era un honor estar allí, pues hace dos años se había enterado que tenía cáncer.

“Hemos pasado por mucho durante los últimos años. Hace dos años me enteré que tenía cáncer y hoy estoy aquí con ustedes, la música nos une y les agradecemos por estar aquí con nosotros”, dijo.

Mark Hoppus: «Two years ago I found out that I had cancer and tonight I’m here with all of you; music brings us all together»

